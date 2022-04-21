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Frankfurt merkezli finans devi Commerzbank kripto para lisansı başvurusunda bulunduğuna dair Alman basınında çıkan haberleri doğruladı.

Banka sözcüsü konuyla ilgili Börsen-Zeitung Gazetesine yaptığı açıklamada Alman Bankalar Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na (BaFin) kripto para saklama lisansı başvurusunda bulunduklarını bildirdi. Söz konusu lisansla ayrıca banka kripto para alım-satım işlemlerine de aracılık edebilecek.

70 BİN KURUMSAL MÜŞTERİ

Commerzbank'ın başvurusuyla Almanya'da büyük bir finanas kuruluşu ilk defa kripto para piyasasında faaliyet göstermek için adım atmış oldu.

Commerzbank'ın 18 milyon civarında müşterisi bulunuyor ve bunun yaklaşık 70 binini kurumsal müşteriler oluşturuyor. Alman basını kripto para hizmetleriyle öncelikle kurumsal müşterilerin hedeflendiğini iddia etti.

2020'DE LİSANS ZORUNLU TUTULDU

2020 başından bu yana Almanya'da kripto para hizmeti vermek isteyen kurumların BaFin'den lisans alması gerekiyor.

Commerzbank 2018'den bu yana blockchain teknolojisi üzerinde çalışıyor. Bu çalışmalar kapsamında farklı bankalara blockchain üzerinden test amaçlı transfer gerçekleştirdiği biliniyor. Müşterilerine bu alanda hizmet sunması için ise BaFin'in lisans başvurusunu onaylaması gerekiyor.

BaFin'in kripto para hizmetleri için değerlendirmeye devam ettiği 25 başvuru bulunuyor.