24 EYLÜL 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Şirketlerin dijital dönüşümü alanında büyük veri, analitik, yapay zeka ve bulut bilişim çözümleri sunan Commencis ile Avrupalı fintech firması finleap, Avrupa’daki şirketlere fintech çözümleri üretmek için finbyte’ı kurdu. Berlin merkezli ortak girişim finbyte, başta fintech şirketleri olmak üzere Avrupa’daki şirketler için teknoloji üretecek.
Kurdukları yeni şirket hakkında bilgi veren Commencis Yönetim Kurulu Başkanı Fatih İşbecer, “Yaklaşık 20 yıl önce mobil teknolojileri alanında Pozitron’la başladığımız yolculuğa Commencis ile devam ettik. Bugün ise Berlin’de yeni bir sayfa açarak finleap ile beraber finbyte’ı kurduk” dedi.
finbyte’i başta Almanya olmak üzere Batı Avrupa’da teknoloji üreten bir merkez haline getirmek istediklerini belirten İşbecer, “finbyte ile aynı zamanda İstanbul ve Berlin arasında bir teknolojisi köprüsü kurarak, Türkiye’nin teknoloji ihracatına katkı sağlamayı hedefliyoruz” diye konuştu.
Verilen bilgiye göre halen finleap Teknoloji Direktörü olarak görev yapan eski Pozitron ailesi üyesi Anıl Can Baykal tarafından yönetilecek olan finbyte, Türk mühendislerin Batı Avrupa’ya yazılım alanında ihracat yapmasına da destek olacak.
100 MİLYON DOLARLIK SATIŞA İMZA ATMIŞLARDI
Commencis, daha önce mobil teknoloji firması Pozitron’u İngiltere merkezli Monitise’a 100 milyon dolar karşılığında satarak Türkiye’nin B2B alanındaki en büyük işlemlerinden birine imza atan Fatih ve Fırat İşbecer tarafından 2018 yılında kuruldu.
Büyük veri, bulut bilişim, yapay zeka ve yazılım alanlarında faaliyet gösteren Commencis, finans, perakende, e-ticaret, sigorta, hava yolları ve eğlence gibi farklı sektörlerden şirketlere dijital çözümler sunuyor.
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