Colin Firth'ün Aşk ve Gurur dizisinde giydiği gömlek açık artırmaya çıkıyor

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Colin Firth'ün 1995 tarihli Pride & Prejudice (Aşk ve Gurur) dizisinde giydiği beyaz gömlek açık artırmaya çıkıyor.

Guardian'da yer alan habere göre klasikleşen roman Aşk ve Gurur'un dizi uyarlamasında Colin Firth'ün gölde yüzdükten sonra sırılsıklam bir şekilde tarlalarda yürürken giydiği gömlek Londra'da yeni sahibini bulacak.

Oscar ve BAFTA ödüllü tasarımcı John Bright tarafından 1965 yılında kurulan kostüm evi Cosprop ve Kerry Taylor Auctions, 7 bin ila 10 bin sterlin arasında bir fiyat biçilen gömleği 60'tan fazla film ve TV kostümüyle birlikte açık artırmaya çıkaracak.

MR. DARCY'İ CANLANDIRMIŞTI Oscar ödüllü Firth, Jane Austen'ın romanının 1995 tarihli BBC uyarlamasında Fitzwilliam Darcy'yi canlandırmıştı. Elizabeth Bennet rolündeki Jennifer Ehle ise Darcy'nin malikânesi Pemberley'i ziyaret ettiğinde onu sırılsıklam bir halde sudan çıkarken bulmuştu. REKLAM MADONNA'NIN EVITA'DAKİ DIOR ELBİSESİ Açık artırmada satılacak diğer kıyafetler arasında Madonna'nın Evita'da giydiği ve tahmini fiyatı 60 bin sterline kadar çıkan Christian Dior balo elbisesi, Drew Barrymore'un Ever After'daki kostümü ve The French Lieutenant's Woman'da Meryl Streep'in giydiği elbise ve pelerinde dikkat çeken kostümler arasında yer alıyor.

ONLARCA ÜNLÜ TARAFINDAN GİYİLEN KOSTÜMLER DE SATILACAK Müzayedede ayrıca Julie Andrews, Jude Law, Tom Hardy, Eddie Redmayne, Gwyneth Paltrow, Dame Judi Dench, Ralph Fiennes, Scarlett Johansson, Nicole Kidman, Keira Knightley, Daniel Radcliffe, Alan Rickman, Margot Robbie, Dame Elizabeth Taylor ve Aidan Turner tarafından giyilen kostümler de yer alıyor. Kostümler Bright'ın kostüm tasarımcısı arkadaşı Jenny Beavan ile birlikte kurduğu bir sanat eğitimi yardım kuruluşu olan The Bright Foundation'a bağışlanacak.