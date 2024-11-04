Coldplay solisti Chris Martin sahneden düştü
Coldplay grubunun solisti Chris Martin, Avustralya'da verdiği konser esnasında sahneden düşmesiyle hayranlarını korkuttu
Coldplay grubunun solisti Chris Martin, Avustralya'nın Melbourne kentinde verdiği konser esnasında sahnede bir şanssızlık yaşadı. Marvel Stadyumu'nda gerçekleşen konserde 47 yaşındaki şarkıcı, sahnede geri geri yürürken boşluğa düştü.
Martin'in düşüşüyle birlikte seyircilerden büyük bir çığlık sesi yükseldi.
Sahne kazasını yara almadan atlatan ABD'li şarkıcı, düştüğü yerden çıkmasına yardım eden ekip arkadaşlarına teşekkür ederek, "Bu planlı değildi" esprisi yaptı.
Konserine kaldığı yerden devam eden Martin, 'Music of the Spheres' şarkısıyla gösteriyi tamamlamayı başardı.