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        Haberler Sağlık Çok düşünmek insanı gerçekten yorar mı? İşte çok düşünmenin insan vücuduna zararları

        Çok düşünmek insanı yorar mı? İşte çok düşünmenin insan vücuduna zararları

        Beynimiz, sürekli olarak çalışan bir organdır. Gün boyunca, milyonlarca düşünceyi işler ve analiz eder. Aşırı düşünmek, beynimizin bu yükünü artırarak bizi yorgun, stresli ve endişeli hissettirebilir.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.11.2023 - 11:49 Güncelleme: 25.11.2023 - 11:49
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        • 1

          Beyin, vücut ağırlımızın ellide birini oluşturur ancak soluduğumuz oksijenin beşte birini tüketir. Doğal olarak beynimizi fazla zorlamanın bizi yoracağını düşünebiliriz. Ancak bilim insanlarına göre durum o kadar kolay değil.

        • 2

          ÇOK DÜŞÜNMEK İNSANI YORAR MI?

          Beyin enerjisinin çoğunu temel durumunu korumak için harcar. Dinlenme durumunda enerjimizin onda birini beyin hücrelerine ve zarına sodyum ve potasyum iyonu pompalamak için kullanırız. Bu basit süreç her bir nöronun yüklü ve hazır durumda olmasını sağlar. Zihinsel etkinlikler (arkadaşlarınızla konuşmak) çok fazla ekstra enerji gerektirmez.

        • 3

          ZİHİNSEL YORGUNLUK FİZİKSEL YORGUNLUĞA NEDEN OLABİLİYOR

          Öte yandan yorucu zihinsel görevlerin ardından insanların gerçekten yavaşladığını gösteren deneyler de bulunuyor. Kent Üniversitesi'nden Samuele Marcora'nın yürüttüğü bir çalışmada, denekler iki gruba ayrıldı. İlk grubun üyeleri zihinsel bakımdan yorucu bir bilgisayar oyunu oynadı.

        • 4

          ALGI BOZUKLUĞU YAŞANABİLİYOR

          İkinci grubun üyeleri ise trenlerle ya da spor arabalarıyla ilgili bir belgesel izledi. Sonra her iki grubunda kondisyon bisikletinde dayanıklılık testine girmeleri istendi.

          Marcora "zihinsel bakımdan tükenmiş" insanların, belgesel izleyen kontrol grubundakilere göre pedal çevirmeyi daha çabuk bıraktığını gördü. Zihinlerini yormak vücutlarını da yormak gibiydi.

          Marcora bununla birlikte kardiyovasküler tepkiyle, zihinsel görevler arasında hiçbir bağlantı tespit edemedi. Bir başka deyişle, zihinsel çalışmalar aslında insanların vücudunu yormuyor, sadece karşılarındaki fiziksel etkinliğin zorluğuna dair algılarını çarptırıyor.

        Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk
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