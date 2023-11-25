ALGI BOZUKLUĞU YAŞANABİLİYOR

İkinci grubun üyeleri ise trenlerle ya da spor arabalarıyla ilgili bir belgesel izledi. Sonra her iki grubunda kondisyon bisikletinde dayanıklılık testine girmeleri istendi.

Marcora "zihinsel bakımdan tükenmiş" insanların, belgesel izleyen kontrol grubundakilere göre pedal çevirmeyi daha çabuk bıraktığını gördü. Zihinlerini yormak vücutlarını da yormak gibiydi.

Marcora bununla birlikte kardiyovasküler tepkiyle, zihinsel görevler arasında hiçbir bağlantı tespit edemedi. Bir başka deyişle, zihinsel çalışmalar aslında insanların vücudunu yormuyor, sadece karşılarındaki fiziksel etkinliğin zorluğuna dair algılarını çarptırıyor.