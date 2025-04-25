Çocuklu ailelere otomobil desteği geliyor! 'İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı'nda son durum nedir?
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, çok çocuklu ailelerin yerli otomobile daha uygun koşullarda sahip olabilmesi için "İlk Arabam Yerli Otomobil Destek Programı"nı hayata geçirmeye hazırlanıyor. Hem geniş aileleri desteklemeyi hem de yerli otomobil üretimini teşvik etmeyi amaçlayan bu programla ilgili hazırlıklar devam ediyor. Başvuru şartları, kapsam ve tarih gibi detayların yakın zamanda resmi kaynaklardan açıklanması bekleniyor. İşte, yerli otomobil desteğiyle ilgili tüm gelişmeler…
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Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, çok çocuklu ailelere yönelik bir program üzerinde çalışıyor. “Yerli Otomobil Aile Destek Paketi” ile üç ve üzeri çocuğa sahip ailelerin yerli otomobil sahibi olmasının önü açılacak. Ailelerin ekonomik yükünü hafifletmeyi hedefleyen bu uygulamanın, sosyal destek politikaları çerçevesinde önemli bir adım olması bekleniyor. Programın detayları ve başvuru takvimiyle ilgili resmi açıklamanın ise önümüzdeki günlerde bakanlık tarafından yapılması öngörülüyor. Peki, yerli otomobil desteği konusunda son durum nedir?
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KİMLER YERLİ OTOMOBİL DESTEĞİNDEN YARARLANABİLİR?
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanan "İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı"ndan 3 veya daha fazla çocuklu aileler yararlanabilir.
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YERLİ OTOMOBİL DESTEĞİ İLE NE AMAÇLANIYOR?
Düşük gelir gruplarında araç sahipliği oranı artışının ailelerin mobilitesini artırması, sosyal refah seviyesine katkı sağlaması öngörülüyor. Ailelerin talebinin yerli ve sıfır yerli otomobille karşılanmasının, ülkedeki binek araçların yaş ortalamasını düşürerek araç başına karbon emisyonunun azalmasını da sağlayacağı tahmin ediliyor. Verilecek desteğin Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg satışlarına da yansıması bekleniyor.
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YERLİ OTOMOBİL DESTEĞİ BAŞLADI MI?
Program hakkında detaylar henüz netleşmedi. Yerli otomobil desteğine ilişkin detayların önümüzdeki günlerde belli olması bekleniyor.