14 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Maltepe'de 15 Temmuz 2019 tarihinde meydana gelen olayda otelde çalışan İbrahim Halil Kiraz, işyerinde yerde baygın olarak bulundu. Vücudunda darp izleri bulunan İbrahim Halil Kiraz, otel yönetimi tarafından çağırılan ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı.
DHA'nın haberine göre, yoğun bakıma alınan İbrahim Halil Kiraz, yaşam mücadelesini sevk edildiği Şanlıurfa'daki Balıklı Göl Devlet Hastanesinde 10 Aralık 2019 tarihinde kaybetti.
POLİS OLAYI ÇÖZDÜ
Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından olayla ilgili başlatılan çalışmada ilk anda düşerek ağır yaralandığı tahmin edilen İbrahim Halil Kiraz'ın bir cinayete kurban gittiği tespit edildi. Polis yaptığı teknik ve fiziki takibin ardından ölen İbrahim Halil Kiraz'la aynı otelde çalışan iş arkadaşları Batuhan A., İslam K., Kerem N., Erkal Ç., Ufuk K.'yı gözaltına aldı.
ÇOK ÇALIŞTIĞI İÇİN ÖLDÜRMÜŞLER
Asayiş Şube Müdürlüğünde sorgulanan şüphelilerin İbrahim Halil Kiraz'ı otelde çok çalıştığı için öldürdükleri ortaya çıktı. Şüphelilerin İbrahim Halil Kiraz'da daha önce de "Sen çok çalışıp kötü örnek oluyorsun. Patron bizimde senin kadar çalışmamızı istiyor. Biraz az çalış" diye kavga ettikleri öğrenildi.
Olay günü de aynı sebeple aralarında tartışma çıktığı şüphelilerin İbrahim Halil Kiraz'ı darp ederek ağır yaraladıktan sonra merdiven boşluğunda bırakarak işlerinin başına döndükleri öğrenildi. Poliste işlemleri tamamlanan 5 şüpheli adliyeye sevk edilirken, olayın 6. faili olduğu tespit edilen Demir Ç.'nin bir başka suçtan cezaevinde olduğu öğrenildi.
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