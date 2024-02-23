Çoğumuzun yaptığı 11 sağlık hatası!

11- Haftasonu planını iptal etmek

Sosyal yükümlülükleri atlayıp, evde kalıp film seyretmek çok iyi hissettirse de bu durum kalbiniz için kötü. Heart (kalp) dergisinde yayımlanan bir araştırmaya göre; yalnızlık ve sosyal izolasyon kişinin kalp krizi geçirme riskini artırabilir. Sosyal ilişkilerinin zayıf olduğunu bildiren kişiler, sağlam arkadaşlıkları olanlara göre yüzde 29 daha yüksek koroner hastalık riskine ve yüzde 32 daha yüksek inme riskine sahip. Araştırmacılar yalnızlığın kalp hastalığı için bir risk faktörü olan kronik stresi artırdığına inanıyor.