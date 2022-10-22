Oyun dünyasının en çok oyuncu kitlesine sahip olan yapımlarından Call of Duty’nin yeni macerası Modern Warfare II hakkında oyunseverler araştırma yapıyor. İşte Call of Duty’nin yeni macerası Modern Warfare II için güncel ortaya çıkan detaylar...
CALL OF DUTY: MODERN WARFARE 2 FİYATI NE KADAR?
Steam'da şu an ön siparişte olan Call of Duty: Modern Warfare 2 oyunu 1.099 TL'den satışa çıkıyor.
Call of Duty: Modern Warfare 2 - Vault Edition için ise fiyat 1.499 TL olarak belirlendi.
CALL OF DUTY: MODERN WARFARE 2 NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?
Call of Duty: Modern Warfare 2 oyunu 28 Ekim 2022 tarihinde satışa çıkacak.
CALL OF DUTY: MODERN WARFARE II İÇİN MİNİN SİSTEM GEREKSİNİMLERİ
İşte Call of Duty: Modern Warfare II için minimum sistrem gereksinimleri:
İşletim sistemi: Windows 10 (64 Bit → en son güncellenen sürüm)
İşlemci: Intel Core i3-6100, Intel Core i5-2500K veya AMD Ryzen 3 1200
RAM: 8 GB
Depolama Alanı: En az 72 GB
Ekran kartı: NVIDIA GeForce GTX 960 veya AMD Radeon RX 470
Ekran kartı belleği: 2 GB
Grafik yazılımı: NVIDIA 516.59 veya AMD 22.9.1
Call of Duty: Modern Warfare II için önerilen sistem gereksinimleri ise şu şekilde:
İşletim sistemi: Windows 10 (64 Bit → en son güncellenen sürüm) veya Windows 11 (64 Bit → en son güncellenen sürüm)
İşlemci: Intel Core i5-6600K, Intel Core i7-4770 veya AMD Ryzen 5 1400
RAM: 12 GB
Depolama Alanı: En az 72 GB
Ekran kartı: NVIDIA GeForce GTX 1060 veya AMD Radeon RX 580
Ekran kartı belleği: 4 GB
Grafik yazılımı: NVIDIA 516.59 veya AMD 22.9.1
COD MW2 OYUNU HANGİ BİLGİSAYARLARDA OYNANABİLİYOR?
Call of Duty: Modern Warfare II ismiyle satışa sunulacak olan oyun PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X ve Xbox Series S cihazlarında oynanabilecek.
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