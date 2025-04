Çocukluktaki olumsuz deneyimlerin bilişsel gelişim üzerinde etkili olduğu tespit edildi

Science Daily'nin haberine göre, Boston'daki Mass General Brigham adlı kuruluştan araştırmacılar, 9 bin 82 çocuğun beyin verilerini inceleyerek, beyinlerindeki bilişsel ve davranışsal faaliyetlerden sorumlu "beyaz madde" dokusunun yaşam deneyimleriyle ilişkisini ele aldı.

Araştırmacılar, verileri incelenen çocukların, doğum öncesi etkenler, ekonomik durum ve toplum gibi faktörlerin etkili olduğu farklı çevrelerden olduğunu belirtti.

Bu faktörlerin çocukluk döneminde gelişen beyaz maddeye etkilerini inceleyen araştırmacılar, çocukların yaşamlarının ilk dönemlerindeki deneyimleri ile mevcut bilişsel ve davranışsal becerilerini karşılaştırdı.

Araştırmacılar, beynin hesap yapma ve dil algılama gibi işlevlerden sorumlu alanlarında beyaz madde dokularının kalitesindeki düşüklüğün, çocukluktaki olumsuz deneyimlerle bağlantılı olduğunu tespit etti.

Öte yandan, araştırmacılar, çocuğun yaşadığı çevreye entegre olduğunu hissetmesi ve bilinçli ebeveynlere sahip olması gibi faktörlerin ise koruyucu etkileri olabildiğini ifade etti.

Araştırma, "The Proceedings of the National Academy of Sciences" adlı dergide yayımlandı.