"Çocukluk çağı aşıları zamanında yapılmalı" çağrısı

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Enfeksiyon hastalıklarının bakteriler, virüsler, parazitler ve mantarlar gibi mikroorganizmaların oluşturduğu hastalıklara verilen isim olduğunu belirten Uzm. Dr. İşançlı, bu mikroorganizmaların vücuda ağız, cilt, sindirim ve solunum yolu gibi farklı yollarla girerek enfeksiyon hastalıklarını oluşturduğunu söyledi.

Uzm. Dr. İşançlı, "Çocukların polikliniğe başvuru sebeplerinin en önde gelen nedenleri arasında enfeksiyon hastalıkları bulunmaktadır. Bu enfeksiyon hastalıkları içerisinde en sık gördüklerimiz boğaz enfeksiyonu, kulak enfeksiyonu gibi üst solunum yolu enfeksiyonları, mide bağırsak enfeksiyonları ile idrar yolu enfeksiyonlarıdır. Ayrıca alt solunum yolu enfeksiyonları da mevsimlere göre değişmekle birlikte sıklıkla görmekteyiz. Bu enfeksiyonların ilk basamak tedavilere cevap vermemesi veya daha ileri tetkik ve tedavi gerekmesi gibi durumlarda çocuk enfeksiyon hastalıkları uzmanınca değerlendirilmesi gerekmektedir. Örneğin beş günden uzun süren ateş, tekrar eden ateş veya yapılan muayene ve tahlillere rağmen odağı anlaşılamayan, nedeni bulunamayan ateş yüksekliklerinin çocuk enfeksiyonu hekimince değerlendirilmesi gerekmektedir" dedi.

Yine polikliniklere sık bir başvuru sebebi olan lenf bezi büyüklüklerinde de tedaviye istenen yanıtın alınamadığı zamanlarda çocuk enfeksiyon hastalıkları uzmanının buna sebep olabilecek enfeksiyonlar açısından hastayı değerlendirmesi gerektiğini kaydeden İşançlı sözlerini şöyle sürdürdü: "Bunların dışında özellikle insan bağışıklık yetmezliği virüsü olarak bildiğimiz HIV ile birlikte yaşayan annelerden doğan bebekler, HIV ile birlikte yaşayan çocukların takibi tedavisi ve bu çocuklarda gelişen dirençli enfeksiyonlar, bu çocukların aşılanması, yine kullandığı ilaçlara bağlı veya birtakım hastalıklara bağlı bağışıklık sistemi baskılanmış çocuklarda gelişen dirençli enfeksiyonlar ve bu çocukların aşı planlarının yapılması da tarafımızdan yapılmaktadır."

Bazı hastalıklar nedeniyle çocuklara bağışıklık baskılayıcı ilaçlar başlanması gerekebildiğini ve bu ilaçlar başlanmadan önce de çocuk enfeksiyon hekimince hastanın değerlendirilmesi ve ilaçların kullanımı boyunca belli aralıklarla hekimi tarafından da değerlendirilmesi gerektiğini söyleyen İşançlı, "Hayvanlardan insanlara bulaşan birtakım enfeksiyon hastalıkları bulunmaktadır. Bunlara biz zoonoz demekteyiz. Özellikle bölgemizde sık görülen, hasta hayvanın süt ve süt ürünlerinin tüketilmesiyle bulaşan bruselloz, yine av hayvanlarıyla temas ile bulaşan tularemi ve kene tutulması sonucu bulaşan hastalıklar başta Kırım Kongo Kanamalı Ateşi olmak üzere bunlar da çocuk enfeksiyon hastalıkları uzmanı tarafından değerlendirilmekte ve takibi yapılmaktadır. Yine halk arasında verem olarak daha çok bilinen, başta akciğerler olmak üzere vücudumuzda tüm organları etkileyebilen tüberküloz hastalığının tedavisi, takibi tarafımızca yapılmaktadır" diye konuştu.

Uzm. Dr. İşançlı, enfeksiyon hastalıklarının tüm vücuttaki organları, sinir sistemi, solunum sistemi, sindirim sistemi, cilt gibi dokuları ve kemik dokuyu tutabildiğini kaydederek, sözlerine şöyle devam etti: "Bu gibi durumlarda, sıklıkla kullandığımız ilk basamak antibiyotik tedavilerine cevap alınamıyorsa veya antibiyotiklere direnç gelişmiş bir mikroorganizmalar tarafından bu enfeksiyonları ortaya çıkıyorsa yine çocuk enfeksiyon hekimi tarafından tedavinin düzenlenmesi ve bunların takibinin yapılması uygun olacaktır. Çocukları enfeksiyon hastalıklarından korumak için özellikle Sağlık Bakanlığı aşı takvimine uygun olarak aşılarının gereken zamanlarda yapılması, aynı zamanda özellikle kış mevsiminde artan enfeksiyonlarla karşılaştığımız dönemlerde hasta insanlara çok yaklaşılmaması, kalabalık ortamlara çok girilmemesi gibi önlemlere dikkat ederek çocukları enfeksiyon hastalıklarından koruyabiliriz."