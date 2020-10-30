Çocukluk dizisinin yeni bölümleri her Cuma akşamı FOX TV ekranlarında yayınlanıyor. Çocukluk dizisinin 5. yeni bölüm fragmanında; Mavi geçmişini sorgulamaya başlıyor, kim olduğunu anne babasının kimler olduğunu merak ediyor.

ÇOCUKLUK 5. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

Hayata şanssız başlamış genç bir kız olan Nene, yıllarını Ali Kaan Umut Evi’nde geçirdikten sonra değer verileceğini, sevileceğini umarak çıktığı yuvaya, büyük hüsrana uğrayarak geri döner.

Sırf biraz sevgi görebilmek için yanlış yollara saptığından ise henüz kimsenin haberi yoktur. Mahir ise bir yandan çocuklara kol kanat gererken, bir yandan da kendi geçmişinin ruhunda açtığı yaraları sarmaya çalışmaktadır. Onun gizemli geçmişiyle ilk olarak yuvadaki en beklenmedik kişi yüzleşecektir.