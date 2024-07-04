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        Haberler Magazin Çocuklarla tatil keyfi

        Çocuklarla tatil keyfi

        Burak Özçivit, Bodrum Göltürkbükü'nde bir arkadaşının evinde günün tamamını çocuklarına ayırdı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.07.2024 - 21:39 Güncelleme: 04.07.2024 - 21:46
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          Habertürk'ten Eren Güler'in haberine göre; Burak Özçivit, çocukları Karan ve Kerem ile tatil sezonunu açtı.

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          Göltürkbükü’nde bir arkadaşının evine giden oyuncu, günün tamamını çocuklarına ayırdı.

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          Karan ile futbol oynayan Burak Özçivit, Kerem ile de yakından ilgilendi. Bir ara futbol topu sekerek yeşillik alana düşünce tişörtünü giyip Karan’ı kucağına alan Özçivit, duvardan atlayıp Karan’ın topunu aldı.

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          Burak Özçivit’in göbekli hali ise bir hayli dikkat çekti. Fahriye Evcen ise günü dinlenerek geçirmeyi tercih etti. Karan ve Kerem’e bakıcıları eşlik etti.

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