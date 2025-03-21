4. KAYIP BALIK DORİ (2016)

Kayıp Balık Dori filmi kimsenin unutamadığı Mavi Tang balığı Dori’yi geçmişiyle ilgili bazı yanıtlar ararken arkadaşı Nemo ve Marlin'le yeniden biraraya getiriyor. 10 saniyede bir hafızası sıfırlanan Dori, sadece bir zamanlar bir ailesi olduğu ve onlardan bir şekilde ayrılmak zorunda kaldığıdır. Arkadaşlarıyla birlikte ailesini bulabilmek için uzun bir yolculuğa çıkan Dori, yol boyunca hayatla ilgili çok daha başka dersler de alacaktır.

Imdb Puanı: 7.2/10