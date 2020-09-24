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Video paylaşım platformu TikTok, kullanıcıların 60 saniyelik videolar izlemesini ve yayınlamasını sağlayan bir sosyal medya uygulaması. 155 ülkede 1 milyarın üzerinde kullanıcısı bulunuyor. Musical.ly isimli uygulamanın 2017 yılında Çinli ByteDance Technology tarafından satın alınmasıyla ortaya çıktı.

Tüm sosyal medya platformlarında olduğu TikTok’ta da gizlilik ve güvenlik endişeleri yoğun. Hatta o denli ki ABD Başkanı Donald Trump’ın isteğiyle uygulamanın Amerika’da yasaklanması gündeme geldi.

TikTok üzerindeki videolar popüler kültüre hitap ettiği için küfür veya cinsel çağrışım öğeleri barındırabiliyor ki bu da pek çok ebeveyni kaygılandırıyor. Çünkü TikTok, özellikle ergen ve 8-12 yaş grubu olmak üzere daha genç hedef kitlede oldukça popüler. TikTok, bu yöndeki endişeleri gidermek için Aile Eşlemesi (Family Pairing) modunu devreye soktu. Yeni özellik ebeveynlere daha geniş seviyede kontrol ve gözetim sunuyor.

NASIL DEVREYE SOKULUYOR?

Siber güvenlik kuruluşu Eset’in paylaşımına göre Aile Eşlemesi’nin kurulumu için şu adımları izlemek yeterli:

Ebeveynler, TikTok uygulamasını önce kendi cihazlarına da kurmalı. TikTok’ta önce “Ben”, daha sonra üç noktaya dokunun. Buradan “Ayarlar ve Gizlilik Menüsü“ açılır. Aşağı doğru indiğinizde, “Aile Eşlemesi Modu“ bölümünü göreceksiniz. Aile Eşlemesi‘ne dokunarak ebeveyn mi yoksa ergen mi olduğunuzu seçebilirsiniz.

Ergen seçenekleri sınırlıdır. Kare kodu, sadece ebeveynlerinin uygulamasından taranabilir. Böylece çocuklar, uygulamanın kontrolünü kısmen ebeveynlerine devretmiş olurlar. Ebeveynler ise uygulamayı düzenleyebilir, bazı özellikleri kısıtlayabilir veya bazı özelliklere izin verebilirler.

EKRANDA GEÇİRDİKLERİ ZAMANA SINIR

Ebeveynler, Ekran Zaman Yönetimi’ni kullanarak çocuklarının uygulamada geçirdikleri zamana sınır koyabilirler. Ergenlerin telefonları ile yoğun zaman geçirdikleri, sosyal medyada dolaştıkları, oyun oynadıkları ve hayatlarını en ince ayrıntısına kadar paylaştıkları düşünülürse bu özellik oldukça yararlı olabilir.

İÇERİKLERE DİKKAT!

Ebeveynlerin dikkat etmesi gereken bir başka konu da içerikler. TikTok’ta yer alan pek çok şey, çocuklar ve ergenler için uygun değil. Bu nedenle uygulama, platformu aile dostu haline getirmek için ebeveynlere “Kısıtlı Mod“u ayarlama imkanı veriyor.

Bu özellik sosyal medya uygulamasının belirttiği “genel kitleye uygun olmayabilir” içeriğini filtreler. Bunun tam olarak ne anlama geldiğinden emin değilseniz, daha geniş bir kitleye ulaşmak için platformu kullanan yetişkinler buna bir örnek olabilir. Ekran Zaman Yönetimi ve Kısıtlı Mod özelliklerinin her ikisi de “Dijital Refah“ menüsünde bulunuyor.

DOĞRUDAN MESAJLARA KISITLAMA

Ebeveynlere sağlanan üçüncü seçenek de doğrudan mesajlaşma yoluyla çocukları ile iletişime geçebilenleri kısıtlama. Ebeveynler bazı kişilerin, çocukları ile mesajlaşmasını engelleyebilir veya mesajlaşmayı tamamen kapatabilirler.

Uygunsuz mesajlar devam ettiği sürece TikTok, doğrudan mesaj yoluyla kimsenin görsel veya video göndermesine izin vermez. Uygulama bu yılın başından bu yana 16 yaş altı kayıtlı kullanıcılara doğrudan mesaj gönderilmesini otomatik olarak engelliyor.

EBEVEYNLERİN REHBERLİĞİ ÖNEMLİ

Bazıları bu durumun çocukların özel hayatını ihlal emek olduğunu düşünebilir. Ancak Z kuşağı, modern dijital dünyada ebeveynlerinin karşılaşmadığı farklı tip riskleri gündeme getiren ilk nesil. Dolayısıyla, biraz rehberlikle onları sosyal medyada rahatlamak, cihazları ile baş başa bırakmaktan daha iyidir. Böylece sosyal medyadaki riskleri öğrenebilir, sorumlu ve dürüst birer internet vatandaşı olarak yetişebilirler.