Çocukların uyku düzeninde '15 dakika' vurgusu!

Şöyle ki aslında uyku alışkanlıklarını düzeltmek için okullar başlamadan belki 1-2 hafta öncesinde ortaokul ve lise öğrencilerimize aileleri tarafından 15’er dakikayla başlanan erken yatma, daha sonra bu kalkışlarda da 15’er dakika geç kalkmayla başlayan bir uygulama çocukların uyku düzenini normale koymalarına çok yardımcı olacaktır. Peki, neden bu kadar önemsiyoruz uykuyu? Çünkü aslında uyku çocuklar için, öğrencileri için, erişkinler için sadece ders başarısına değil, ders dışı aktivitelerde, spor aktivitelerinde ve geçirdikleri zamanda motivasyonlarında daha mutlu olmalarında da önemli. Onun dışında dersteki motivasyonlarını arttırarak, ders başarısını arttırmakta. Bu yüzden uyku düzenlerinin oluşması konusunda ailelerin de çocuklara yardımcı olmasının çok önemli olduğunu düşünmekteyiz” dedi.