Çocukların sağlıklı gelişimi için dikkat: Ebeveynlerin yasaklamaması gereken 7 davranış!
Ebeveynler, çocuklarının en iyi şekilde yetişmesini ve hayatta başarılı olmasını ister. Ancak bazen bu iyi niyetle yapılan müdahaleler, çocukların gelişimini olumsuz etkileyebilir. Özellikle bazı davranış ve aktiviteler, çocukların özgüvenini, yaratıcılığını ve bağımsızlığını geliştirmek için kritik öneme sahiptir. Peki, çocuklara yapmasını asla yasaklamamanız gereken şeyler nelerdir? İşte, ebeveynlerin dikkat etmesi gereken 7 önemli konu...
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Ebeveynler bazen çocuklarını eğitmek için onlara bazı yasaklar koyabilir fakat bu yasaklar her zaman doğru sonuçlar vermeyebilir. Çoğu psikolog sınırların, çocukların daha güvende ve sakin hissetmesini sağladığını düşünüyor. Ancak ebeveynlerin bazı kısıtlamaları ya da yasakları, çocuklar üstünde tam tersi etki yaratabilir, güvensiz hissetmelerine ve gelişimlerinin yavaşlamasına neden olabilir. Haberimizde ebeveynlerin çocuklarına asla yasaklamaması gereken bazı kritik davranış ve aktiviteleri derledik. İşte, çocukların potansiyellerini tam anlamıyla gerçekleştirebilmeleri için yasaklanmamaları gereken davranışları...
Not: Bu davranışlar çoğu çocuğun sergilediği hareketlerdir ancak her ailenin ilişki dinamiği farklıdır bu yüzden eğer başka sorunlar varsa bu genel bilgileri uygulamak yerine psikoloğa danışabilirsiniz.
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1. SORU SORMALARINI ENGELLEMEMEK
Çocuklar büyürken dünyayı öğrenir, doğal olarak etrafı hakkında daha fazla soru bulur. Ancak akşamları yorgun olduklarında ebeveynlerin bu soruların hepsini cevaplaması zor olabilir. Yine de bu sorulara olabildiğince cevap vermeye çalışmak, çocuklarınız büyüdüğünde bile sizinle kalacak güçlü bir bağ oluşturmalarını sağlayabilir. Bu yüzden soru sorduklarında ters cevap vererek cesaretlerini kırmamalısınız.
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2. AĞLAMALARINA İZİN VERMEMEK
Küçük çocuklar her şeyi yetişkinlerden çok daha canlı hissederler. Çocuğunuzun ağlamasını yasaklamayın veya gözyaşları için onu utandırmayın. Neden ağladıklarını anlamalarına yardımcı olmak ve bununla başa çıkmanın bir yolunu bulmak daha iyidir.
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3. HER DEDİKLERİNİ ONAYLAMAMAK
Çocuklar bazen çok müsahama görünce bu durumu suistimal edebilirler. Yani size "hayır" demelerini yasaklamak, sınırlarını ihlal etmek anlamına gelir. Bunun yerine, bazen istemedikleri şeyleri neden yapmak zorunda olduklarını açıklayan bir anlaşma veya bir yol bulmaya çalışabilirsiniz.
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4. GÜRÜLTÜYÜ YASAKLAMAMAK
Çocuklar bazı zamanlarda ilgi isterler ve bunu gürültü yaparak gösterebilirler. Eğer çocuğunuzun çocukluğunu mahvetmek istemiyorsanız şarkı söylemelerine ve ses çıkarmalarına izin vermeniz gerekebilir. Ayrıca hayatlarında rahatça bunu yapabilecekleri tek dönem çocukluk olduğundan bu konuda çok kısıtlamamalısınız.
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5. KİŞİSEL ALANINA ÇOK GİRMEMEK
Çocuklarınız büyüdükçe mahremiyete daha çok ihtiyaç duyarlar. Hayatlarında neler olup bittiğini bilmelisiniz ancak izinsiz girmediğinizden emin olmalısınız. Çocuklarınızın güveni paha biçilemezdir ve günlüklerini okuyarak veya sırlarını öğrenmek için onlara baskı yaparak bunu riske atmamak en iyisidir.
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6. HATA YAPMALARINA İZİN VERMEMEK
İnsanlar genellikle hata yapamktan hoşlanmaz ve bir yetişkinin sizi bu hatalar için azarlaması ise daha da kötü hissettirir. Bu durum çocuklar için de geçerlidir, hata yaptıklarında hemen her şeyi onlar için halletmek ya da onlara kızmak çocuğunuzun özgüvenini ve hevesini kırabilir. İleride kendi başına bir şeyler yapmaktan çekinmesini istemiyorsanız hata yapmanın normal olduğunu çocuğunuza gösterebilirsiniz.
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7. DUYGULARINA ENGEL OLMAMAK
Her insan gibi çocukların da olumsuz duygulara sahip olma hakları vardır. Ayrıca o yaşlarda iradeleri henüz güçlü değildir ve kendilerini kontrol etmekte zorluk çekebilirler. Bu yüzden çocuklarınızın yaptığı kıskançlık gibi "kötü" duyguları ifade etmeleri engellenmemelidir. Engellenirse ileride içlerine kapanıp insanlara hislerini belli etmemeye çalışarak kin güdebilirler.
Kaynak: Bright Side, Simply Life Tips, Wiki How