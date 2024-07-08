Çocukların sağlıklı gelişimi için dikkat: Ebeveynlerin yasaklamaması gereken 7 davranış!

Ebeveynler bazen çocuklarını eğitmek için onlara bazı yasaklar koyabilir fakat bu yasaklar her zaman doğru sonuçlar vermeyebilir. Çoğu psikolog sınırların, çocukların daha güvende ve sakin hissetmesini sağladığını düşünüyor. Ancak ebeveynlerin bazı kısıtlamaları ya da yasakları, çocuklar üstünde tam tersi etki yaratabilir, güvensiz hissetmelerine ve gelişimlerinin yavaşlamasına neden olabilir. Haberimizde ebeveynlerin çocuklarına asla yasaklamaması gereken bazı kritik davranış ve aktiviteleri derledik. İşte, çocukların potansiyellerini tam anlamıyla gerçekleştirebilmeleri için yasaklanmamaları gereken davranışları...

Not: Bu davranışlar çoğu çocuğun sergilediği hareketlerdir ancak her ailenin ilişki dinamiği farklıdır bu yüzden eğer başka sorunlar varsa bu genel bilgileri uygulamak yerine psikoloğa danışabilirsiniz.