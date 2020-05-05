Teknolojiyi doğru kullanıyor musunuz?

Uzmanlar, evde geçirilen sürenin artmasıyla birlikte, doğru amaç için ekran sürelerinin az da olsa uzatılmasını tavsiye ediyorlar. Özellikle de eğitim ve iletişim için...

Ekran zamanı neden bu kadar önemli?

Çocuklarımızın televizyon, tablet, bilgisayar ve cep telefonu başında geçirdikleri süreyi ekran zamanı olarak tanımlıyoruz. Yapılan araştırmalar, ekran başında geçirdikleri zamanın çocuklarda yeme alışkanlıklarının ve uyku düzenlerinin bozulmasına yol açtığı konusunda önemli bilgiler veriyor. Ne izleyecekleri, ne kadar kaynağa ulaşacakları da mutlaka kısıtlanmalı çünkü belirli bir yaşa gelmeden bilgi bombardımanına maruz kalmaları zihin sağlığını oldukça kötü etkileyebiliyor.

Ekran zamanı normalde ne kadar olmalı?

Normal şartlar altında bir çocuğun ekran zamanı günlük en fazla 2 saat olmalıdır. Bu süreye bilgisayar oyunları, videolar, iletişim ve sosyal medya kullanımı dahil tutulur. Ayrıca eğitim amaçlı kullanıldığında da ekran süresinin yine 2 saati geçmemesi önemlidir. 18 aydan küçük çocuklar tamamen ekrandan uzak tutulmalı.

Korona virüs pandemisinde ekran zamanı

Sürekli evin içinde vakit geçirmek zorunda olan çocuklarımız okula gidip arkadaşlarını göremiyorlar, sosyalleşemiyorlar ve eğitim için de elimizdeki materyallerle kısıtlı durumdalar. Bir diğer yandan, çocuğun evin içinde sürekli ilgi odağı olması, ebeveynlerin kendi sorumluluklarını yerine getirememesi ve mental olarak yorgunluk yaşaması da söz konusu olabiliyor. Uyanık olduğu sürenin tamamını çocukla birlikte geçirip onu oyalamaya çalışan anne ve babaların ruhsal olarak zorlanması son derece normal. Uzmanlar, bu aşırı koşullar altında ekran zamanının esnetilebileceğini dile getiriyorlar. Ancak elbette hala kurallar dahilinde kalmak koşuluyla...

Ekranın zamanı değil kalitesi daha önemli

Teknoloji, doğru kullanıldığında kişisel gelişim ve eğitim konusunda çok sayıda seçenek sunuyor. Ancak çocuğunuzun sizinle birlikte oturup dizi izlemesi ya da saatlerce bilgisayar oyunu oynaması aksine zararlı. Ekran kalitesi denince 3 temel özellikten bahsediyoruz: İnteraktif, eğitici ve yaşa uygun. Web siteleri ve aplikasyonlar arasında, çeşitli eğitim programları ve uygulamaları bulunuyor. Matematik zekasını, yaratıcılığı, kelime bilgisini geliştiren, yaş grubuna uygun içerikleri bularak başlayabilirsiniz. Oyunları da seçerken yine temel zihinsel faaliyetleri geliştirmeye yönelik olanlara yönlendirebilirsiniz.

Ekran zamanını birlikte geçirin

Yanında bir yetişkin olmadan çocukları ekran başında yalnız bırakmak tavsiye edilmiyor. Uzmanların birinci önerisi, birlikte izlemek. Ekranda gördüğü her ne kadar yaşına uygun olsa da çocuk izlediği şeylerin hepsini anlayamayabilir ve aklına takılacak soruları sorabileceği bir yetişkine ihtiyaç duyar. Bir yandan kendi işleriniz ve sorumluluklarınızla ilgilenmeniz gerekiyor ve birlikte aynı ekranı izleyemiyor olsanız bile aynı odada olmak, izledikten sonra aklına takılanları sorması için zaman ayırmak son derece önemli.

Ekran zamanını sosyalleşme için kullanın

Okula gidip arkadaşlarını göremiyor olmak, sosyalleşememek, bir çocuğun psikolojik gelişiminde önemli bir sorun teşkil edebilir. Aile büyükleri, arkadaşları, öğretmenleri, sevdiği aile dostları ile görüşebilmeli, iletişim kurabilmeli. Bugün için çocuğunuzun elindeki tek iletişim aracı ekran... Mümkün olduğunca görüntülü konuşma uygulamaları üzerinden arkadaşlarını aramasını, hatta küçük gruplar halinde bu görüşmelerin yapılmasını sağlamalıyız. İnsan ilişkilerimizi, küçük yaşta kurduğumuz iletişim ile geliştiririz. Korona virüs pandemi süresince iletişim kurmaları için yardımcı olmalı, süre kısıtlamasını da esnetmeliyiz.

Ekran zamanı ile aktivite süresini dengeleyin

Çocukların gelişiminde birebir iletişim kurmak son derece önemli. Aile üyeleri, anne babaları ve kardeşleriyle etkileşim halindeyken daha kolay öğrenirler. Ayrıca beyin faaliyetlerinin gelişimi de bu etkileşim alışverişinden beslenir. Korona virüs pandemi süresinde ekran zamanını esnetmek, tüm kuralların kaldırılması ve uzun saatleri ekran başında geçirmeleri anlamına kesinlikle gelmemelidir. Çocuklarımızın beyin gelişimlerinin tamamlanabilmesi için fiziksel hareket, konuşmak, yazmak, resim yapmak, dinlemek gibi aktivitelere gereksinimleri var. Ekran zamanını ne kadar esnetiyorsak, diğer aktivitelerin süresini de o kadar genişletmemiz önem taşıyor.

Çocuklarımıza örnek olduğumuzu unutmayalım

Korona virüs pandemi bizleri de etkiledi. Hem evden çalışmak hem de insanlarla iletişim kurmak amacıyla çocuklarımız gibi bizim de ekranda geçirdiğimiz süre oldukça arttı. Biz elimizde cep telefonu ile televizyon başında oturdukça, çocuklarımız da bizleri izliyorlar. Onlara doğru teknoloji alışkanlıklarını kazandırmanın en etkili yöntemi rol model olmaktır. Çocuklarımızın teknolojiyi nasıl kullanmasını istiyorsak, onların yanındayken bizler de aynı şekilde davranmalıyız. Ekranları kapatıp kitap okumak, yemek yapmak, sohbet etmek gibi aktiviteleri tercih edebiliriz. Elinde sürekli tablet olan bir ebeveynin ekran zararlarını anlatmaya çalışmasındansa, ekran ile mesafeli ilişki kuran bir yetişkinin hareketleri, çocuğa daha kolay ulaşacaktır.