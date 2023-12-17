Çocukların başı neden ağrır?

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Son 50 yıldır çocuklarda baş ağrısı giderek artıyor. Çocuklar arasında ilkokula gidenlerin yüzde 30’u, liseye gidenlerin ise yüzde 60’ı zaman zaman baş ağrısı çekiyor. Baş ağrısı doktora sık gitme nedenlerinden biri olarak çocuğun okula gidememesine yol açan bir sağlık sorunu.

ÇOCUKLARDA GÖRÜLEN BAŞ AĞRISININ NEDENLERİ

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Şirin Seçkin, baş ağrısının çocuklarda görülmeyeceğine dair yanlış bir inanış olduğunu belirterek, "Baş ağrısı çocuklarda da görülür. Bu ağrıların yüzde 30-60’ı normal baş ağrısıdır. Tekrarlayan baş ağrısı sıklıkla migren ya da gerilmeden yani gerginlikten oluşan ağrılardır. Kronik tedavi gerektiren baş ağrılarının yüzdesi daha düşüktür" dedi.

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Çocuklarda baş ağrısının birçok nedeni olabileceğini vurgulayan Dr. Seçkin, "Baş ağrısı, genetik eğilim, sinüzit, koronavirüs, grip gibi her çeşit enfeksiyon, travma, damar hastalıkları, metabolik hastalıklar ve tümör nedeniyle olabilir. Diğer yandan ağrıya duyarlılık, erken doğum, olumsuz çevre koşulları, depresyon, kaygı ve korkular da migrene yol açabilmektedir. Dikkat eksikliği ya da hiperaktivitesi olan çocuklar tedavi edilmezse yine baş ağrısı çekebilirler" ifadelerini kullandı.

MİGREN OKULA GİDEMEME NEDENİ

Dr. Seçkin, çocuklarda migrenin de görülebileceğini belirten Seçkin, "5 yaşındaki her 100 çocuğun beşinde migren görülürken, 5-10 yaş arası her 100 çocuktan 7-8’inde migren görülmektedir. Çocuğun yaşı büyüdükçe migren sıklığı artmaktadır, ergenlerde ise yüzde 15’i bulmaktadır. Migren okula gitmeme, okul dışı aktivitelere katılmama ve ders notlarının düşmesinin önemli nedenlerinden biridir" dedi.

Çocukluk çağı migrenleri erişkinlerden ne tür farklılıklar gösterir sorusuna Dr. Seçkin şu yanıtı verdi: "Ağrı çift taraflıdır, kısa sürer, 1-2 saati geçmez. Ağrı genellikle alın bölgesindedir ya da çift taraflıdır, erişkinlerde ise tek yanlıdır. Yetişkinlerde 15 gün süren kronik ağrısı, çocuklarda gözlenmez. Migren esnasında çocuk hareket etmek istemez, hareket zonklama şeklindeki baş ağrısını artırır."

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MİGREN BELİRTİLERİ

Dr. Seçkin, "Migren çok şiddetli bir baş ağrısıdır, ataklar halinde seyreder. Atak öncesinde ışık çakması, görememe, konuşma bozukluğu, güçsüzlük, kafa karışıklığı, bilinç bulanıklığı gözlenebilir. Dinlenme, sessizlik, karanlık ve uykuyla geçer. Açlık, uykusuzluk ya da fazla uyuma, stres, yorgunluk, hava değişiklikleri mesela lodos, bazı besinler, yeterince su içmeme, hareketsizlik migreni tetikleyen unsurlardır" şeklinde konuştu.

AĞRI KESİCİLER MİGRENİ KESER Mİ?

Ağrı kesicilerin gerilim tipi baş ağrılarında hiç işe yaramadığını ifade eden Dr. Seçkin, "Diğer migren ilaçları da etkisiz kalır. Ağrı kesiciler tam tersine atakları çoğaltabilir. Antidepresan, yaşam tarzı değişikliği, rahatlama teknikleri daha etkili olur. Bunun için çocuk nöroloji uzmanına gitmek gerekir" dedi.

GERİLİM TİPİ BAŞ AĞRISI NEDİR?

En sık gözlenen baş ağrısı türünün gerilim tipi baş ağrısı olduğunu kaydeden Dr. Seçkin, sözlerine şöyle devam etti: "Bu ağrı her gün yaşanabilir. Stresli ve yoğun bir günün ardından gözlenir, daha çok boyun ve ense-arka bölgede ağrı yapar. Baş ağrısı sıkan bir bant gibi hissedilebilir. Ağrı omuzlara ve boyuna da yansıyabilir. Akşam üzeri ve gece daha belirgindir. İyi huylu bir baş ağrısıdır. Spor yapmak, yürüyüşe gitmek ağrıyı düzeltir, halbuki migrende artırır. Kafayı sıkan bantlar gerginlik türündeki baş ağrılarında işe yarar."

HER BAŞI AĞRIYAN ÇOCUĞA MR ÇEKİLİR Mİ?

Dr. Seçkin, "Baş ağrısı çocuğu gece uykudan uyandırıyorsa, sabah ilk uyandığında ağrı daha belirginse, yattığı zaman ya da öksürdüğünde artıyorsa, migren tanısı almış bir çocukta baş ağrısı şekil değiştirirse mutlaka MR çekilmelidir. Bazen MR çekilmesi tedavi edici olabiliyor. Özellikle aile beyin kanserinden bir yakınını kaybetmişse çekilen MR normal çıktığında korku ve endişenin azalması çocuğun baş ağrısı sıklığını azaltabilir" şeklinde konuştu.

TEDAVİ EDİLMEYEN AĞRI KRONİKLEŞİYOR

Dr. Seçkin, yeni başlayan ve giderek şiddetlenen baş ağrıları, nörolojik bulguların eşlik etmesi, görme bulanıklığı, baş dönmesi, denge bozukluğu gibi durumlarda muhakkak tetkik gerektiğini kaydetti.

Dr. Seçkin, ağrıların yüzde 70’inin ağrı kesici, dinlenme, uyku ve sessizlikte geçtiğini ifade ederek, yüzde 30'u için ise daha ağır ilaçlar gerektiğini ve tedavi edilmezse ağrının kronikleşebileceğini söyledi. Dr. Seçkin, çocuklarda baş ağrısı iyi tedavi edilmediğinde, yetişkinlikte ilaç bağımlılığının gelişebileceğini ifade etti.