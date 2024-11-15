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        Haberler Sağlık Çocukların altını ıslatması diyabet habercisi | Sağlık Haberleri

        Çocukların altını ıslatması diyabet habercisi

        Çocuk Endokrinolojisi Uzmanı Prof. Dr. İlker Tolga Özgen, diyabetin çocuklar arasında erken teşhis edilmesi gereken bir hastalık olduğunu belirterek, özellikle çok su içme ve altını ıslatma gibi belirtilerin fark edilmesi gerektiğini vurguladı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.11.2024 - 11:12 Güncelleme: 15.11.2024 - 11:12
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        Çocukların altını ıslatması diyabet habercisi
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        Prof. Dr. Özgen, “Diyabet her yaş grubunda görülebilir. Ancak en sık olarak 3-4 yaşlarındaki çocuklarda ve ergenlik döneminin başında rastlanır. Çocuklarda çok su içme, kilo kaybı ve altını ıslatması diyabet habercisi” dedi.

        BU BELİRTİLERE DİKKAT!

        Prof. Dr. Özgen, diyabetin başlıca belirtilerinin ‘çok su içme’, ‘çok idrara çıkma’ ve ‘kilo kaybı’ olduğuna dikkat çekerek, bu tür semptomlar gösteren çocukların bir an önce doktora başvurması gerektiğini ifade etti.

        Diyabetin tedavi edilmediği takdirde hayatı tehdit edebileceğini belirten Prof. Dr. Özgen, “Çocuk artık nefes alamamaya başlıyor. Şuuru kapanıyor, bilinci kapanıyor. ‘Ne oldu bizim çocuğa?’ diyerek acil servise getiriyorlar. Tanı konmazsa ölümcül bir hastalık oluyor. Tedavi edilmesi şart olan bir hastalıktır” diye konuştu.

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        "YILLIK RUTİN KONTROLLERDE KAN ŞEKERİ SEVİYELERİNİN İZLENMESİ GEREKİYOR"

        Özgen, diyabetin özellikle çocuklarda düzenli takip ve tedavi ile kontrol altına alınabileceğini belirtti. Ayrıca, diyabet hastalarının insülin uygulamalarını düzenli yapmaları, sağlıklı beslenmeye özen göstermeleri ve düzenli spor yapmaları gerektiğinin altını çizdi.

        Çocukların yıllık rutin sağlık kontrollerinde kan şekeri seviyelerinin izlenmesi gerektiğini vurgulayan Özgen, ebeveynlerin diyabetin belirtilerine karşı farkındalığının artırılması gerektiğini söyledi.

        Son olarak, Prof. Dr. Özgen, COVID-19 pandemisinin ardından diyabet vakalarında bir artış gözlendiğini belirtti.

        Özgen, bağışıklık sistemini tetikleyen pandeminin, diyabetin görülme sıklığını artırmış olabileceğini ifade etti. Ancak, güncel bir insidans çalışmasının yapılmadığını belirterek, gözlemlerine dayanarak hasta sayılarının arttığını söyledi.

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