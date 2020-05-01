Çocuklarımızın protein ihtiyacı ne kadar?

Proteinin doğru şekilde ve dozda alınması faydalarından bile önemli. Proteinin fazla tüketilmesi üzerine yapılan çok sayıda araştırma var, ancak sadece bir sonuç konusunda emin olmamız mümkün: 24 aydan küçük çocuklarda yüksek protein, obezite ve aşırı kiloyu tetikliyor.

Araştırmalara göre 2 yaşından küçük çocuklarda protein miktarının aşılmaması çok önemli. Asıl dikkat çeken nokta ise sadece bir tür proteinin, obeziteyi tetikleyici olduğu belirlendi, o tür de süt, peynir ve yoğurtta bulunuyor. Bir başka deyişle et ve sebzelerdeki protein miktarının aşırı kiloya sebep olduğuna dair bir kanıt yok.

Neden süt?

Kesin bir sonuca ulaşılamamış olsa da bunun sütteki IGF-1 ve insülin miktarından kaynaklanabileceğine dair görüşler mevcut. “Erken protein hipotezi” adı verilen bu görüşün destekleyicileri var. Ancak yine de neden sütün aşırı kiloya neden olabileceğine dair geçerli kanıt yok.

Ne kadar protein almalı?

6 aydan büyük bebekler ve 24 aydan küçük çocuklar için günlük enerji ihtiyacının %15’ini proteinden alması tavsiye ediliyor. Bu da yaklaşık 30-45 gram civarı anlamına geliyor. Elbette ne kadar enerjiye ihtiyacı olduğu da miktarı belirleyen bir etken. Amerikan Pediatri Akademisi’nin desteklediği bir görüşe göre 7-12 ay arasındaki bebekler günde 13 gram, küçük çocuklarda 12 gram günlük protein yeterli. Çocuklarımızın sandığımız kadar proteine ihtiyaçları yok.

Nasıl ölçeceğiz?

Protein miktarını ölçmek göründüğü kadar zor değil. Anne sütü veya bebek maması ile beslenen bebekler, ihtiyaçları olan tüm proteini yeterli miktarda alıyorlar. Temel gıdalara geçişte et, balık, yumurta, fasulye gibi doğru protein kaynakları sayesinde anne sütü ve mamadaki miktarı karşılayabiliriz. Ayrıca et ve fasulyenin içerdiği demir ve çinko da bebeğinizin anne sütünden sonra ihtiyaç duyacağı mineraller.

Doğru süt miktarı nasıl belirlenir?

12 ayın altındaki bebeklere süt verilmesinin tavsiye edilmediğini unutmayın. 1 yaşını geçmiş bebeklerde günde 1-1,5 porsiyon, daha büyük çocuklarda 2-2,5 porsiyon süt uygun kabul ediliyor. 1 porsiyonu 225 gram süt, 225 gram yoğurt olarak hesaplayabilirsiniz. Çok önemli bir uyarıyı da ekleyelim; doktorunuz çocuğunuzun büyüme ve gelişmesine bağlı olarak ne kadar protein alması gerektiğine karar vermelidir. Bazı çocuklarda bu miktarlar, sağlık nedenleriyle değişebilir.

Hangi besinde ne kadar protein var?

1 fincan süt ve 1 fincan yoğurtta 8 gram

1 yumurtada 7 gram

Çeyrek bardak fasülyede 3 gram

KAYNAK: parents.com