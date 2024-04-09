Ramazan ayı, yardımlaşma ve ihtiyaç sahiplerine yardım etme zamanıdır. Bu nedenle bu ay boyunca hayır kurumlarına bağışta bulunarak cömert olunması teşvik edilebilir. Bunun yanı sıra Ramazan ayı bitip bayram geldiğinde ise genellikle çocukları mutlu etmek için onlara harçlık verilir. Ancak bu bayramda bir değişiklik yapıp çocukları mutlu edecek oyuncaklar almayı düşünenler için bir liste hazırladık. İşte, Şeker Bayramında çocuklara alabileceğiniz hediyelere dair detaylar...