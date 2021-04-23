Çocukları dijital dünyada koruyacak 5 yöntem

Son yıllarda çocukların bilgisayar ve internet ortamına dahil olma oranları artış gösteriyor. Yayınlanan raporlara göre her 3 internet kullanıcısından biri çocuk olarak karşımıza çıkıyor.
Çocuklar aileleri, öğretmenleri ve arkadaşlarından daha çok dijital dünyada vakit geçiriyor. Ancak bu durum çocukların sağlıklı bilişsel ve fiziksel gelişimi için bazı tehditleri de beraberinde getiriyor. 150 yılı aşkın köklü geçmişiyle Generali Sigorta, çocukları son dönemlerde artış gösteren dijital dünyadaki tehlikelerden koruyacak önerileri paylaştı.
Çocukları olası tehlikelere karşı bilinçlendirmek
Anne babalar çocuklarını gerçek hayattaki tehlikelerden korumak için sürekli çaba harcıyor. Aynı şekilde interneti de bilinçli, güvenli ve etkin kullanmayı öğreterek, çocukları sanal dünyanın olası risklerden korumak mümkün.
Ebeveyn gözetimini ihmal etmemek
Çocuk internette geçirdiği zamanda yalnız bırakılmamalı, ebeveynin gözetiminde olmalıdır. Ayrıca çocuğun davranışları da yakından gözlemlenmelidir. Ruh halinde değişiklik, isteksizlik ve derslerine özen göstermeme gibi beklenmedik değişimler söz konusu ise, dijital dünyadaki adımları yakından izlenmelidir.
Yasaklamak yerine günlük kullanım süresi belirlemek
Çocukların dijital dünya konusundaki istek ve ihtiyaçları ebeveynleri tarafından dikkate alınmalıdır. Yasaklamak veya katı bir tutum sergilemek yerine, günlük kullanım süresi belirlenmelidir. Bu kullanım süresinin aşılması durumunda sabırlı olunmalı ve çocuğun belirlenen günlük kullanım süresine riayet etmesine yönelik iletişim dili kullanılmalıdır.
Engelleme programları kullanmak
Ebeveynler olası dijital tehlikelerin önüne geçmek için çocukların gezmiş olduğu internet sitelerini mutlaka gözden geçirmelidir. Yaşlarına uygun olmayan ve çocuğun psikolojisi üzerinde olumsuz etki yaratabilecek siteler, web sitesi engelleme programları yardımıyla engellenmelidir.
Gerçek dünyada vakit geçirmek
Sürekli ekran, tablet ve bilgisayarla zaman geçirmenin duygusal ve psikolojik açıdan bazı olumsuz etkileri söz konusudur. Bu olumsuz durumların önüne geçememek, çocukların daha gergin olmasına ve agresif tepkiler vermesine yol açmaktadır. Anne babalar; çocuklarıyla gerçek hayatta kaliteli zaman geçirmeli, sürekli iletişim halinde olmalı, evde mümkünse ailecek oynanabilecek oyunlar seçmeli, ev dışında gezintiye çıkmalı veya birlikte çeşitli etkinliklere katılmalıdır.
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