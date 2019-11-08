Çocuklarda yüksek ateş nasıl düşer?

08 KASIM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Enfeksiyon hastalıklarına bağlı olarak vücut ısısının yükselmesi ve 38 derece üstüne çıkması ateş olarak adlandırılıyor. Vücuda giren çeşitli mikropları etkisiz hale getirebilmek için bağışıklık sisteminin vermiş olduğu bu tepki çoğu aileyi korkutuyor. Çocuklarının ateşini nasıl düşürebileceğini bilmeyen aileler gereksiz ilaç kullanımına başvuruyor. Ateş yükselince yapılması gereken belli başlı şeyler vardır. Bunlar ateşin düşmesine yardımcı olduğu gibi çocukların rahatlamasına yardımcı olur.
Çocuklarda Ateş Neden Çıkar?
Çocuklarda Yüksek Ateş Nasıl Düşürülür?
1. Kıyafetlere dikkat edin!
Çocuğa ince ve hafif kıyafetler giydirilmeli ve üstündeki fazla kıyafetler çıkarılmalıdır. Kalın kıyafetlerden kaçınılmalı ve üstüne örtü örtülmemelidir.
2. Sıvı alımına dikkat edin!
Ateş sıvı kaybına neden olduğu için bolca su ve sıvı gıdalar tüketilmelidir. Eğer anne sütü kullanan bir bebek ateşlenirse sık sık emzirilmesi gerekir.
3. Soğuk su ve bez ile serinletin!
Soğuk su ve bez ile eklem yerlerine, enseye ve alın bölgesine kompres yapılmalıdır.
4. Ilık su ile duş aldırın!
Ilık su ve vücut ısısına göre ayarlanan su ile duş almak rahatlatırken ateşin düşmesine de yardımcı olacaktır.
Ne Zaman Hastaneye Gidilmelidir?
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