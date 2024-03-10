Çocuklarda kolesterol olur mu?

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Yüksek kolesterol, tıpkı yetişkinlerde olduğu gibi çocukları da etkiliyor. Yüksek kolesterol seviyeleri çocuk büyüdükçe sağlık sorunlarına yol açabiliyor.

Cleveland Clinic'e göre, çocuklarda kolesterol seviyeleri kalıtım, beslenme ve obezite faktörleriyle bağlantılı ve çoğu zaman da yüksek kolesterolü olan çocukların aynı zamanda yüksek kolesterolü olan bir ebeveyni söz konusu oluyor.

YÜKSEK KOLESTEROL KALP KRİZİ RİSKİNİ 26 KAT ARTIRIYOR

Toplumda her üç kişiden birinde kolesterolün yüksek olduğunu ve yaş ilerledikçe kan kolesterol değerlerinin arttığını söyleyen Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Şirin Seçkin, "Kolesterol olmadan yaşam mümkün değildir. Her hücrenin duvarı kolesterolden yapılmaktadır. D vitamini başta olmak üzere tüm hormonların yapımında kolesterol gereklidir. Ancak kolesterolün fazlası vücudun çeşitli organlarında birikir. Karaciğerdeki yağlanma dolayısıyla organ çalışamaz ve siroza yol açar. Ayrıca kolesterol yüksekliği kalp krizi riskini 26 kat artırır" dedi.

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GENELDE BELİRTİ VERMİYOR

Yüksek kolesterolün genellikle belirti vermediğini bildiren Dr. Seçkin, "Çok iyi beslenen ve spor yapan bazı insanların kolesterolü dahi yüksek olabiliyor. Yüksek LDL ve lipoprotein (a) genellikle ailevi oluyor. Bu nedenle dış görünüşe ve yaşam tarzına bakarak damar sertliği ve kalp sağlığı hakkında fikir yürütülmemelidir" ifadelerini kullandı.

Dr. Seçkin, "Kolesterolün yüzde 80-85’i insan vücudunda karaciğerde her gün üretilmektedir, bu da genlerle oldukça bağlantılıdır. Az bir kısmı ise besinlerle alınır. Besinlerdeki doymuş yağların bağırsaklardan emilimi bile kişiden kişiye değişir. Bu nedenle bazı insanlar sıkı bir diyete daha iyi cevap verir. İyi bir diyetle kolesterol en fazla yüzde 5-15 oranında düşebilir. Ancak iyi bir diyet insülin direncinin ve tansiyonun düşmesine, kilo vermeye yardımcı olarak kalp-damar sertliğini bir miktar azaltır" dedi.

DOYMUŞ YAĞLARDAN ZENGİN BESLENME KOLESTEROLÜ YÜKSELTİYOR

Yumurta ve tereyağın yıllardır kolesterolü yükselttiği iddiasıyla tartışma konusu olduğunu kaydeden Seçkin, "Yumurta birçok vitamin ve protein açısından çok değerli bir besin maddesidir. İçinde doymuş yağ oranı düşüktür, kolesterolü çok yükseltmez. Tereyağı özellikle sade yağ haline getirilirse yararlı yağlar arasındadır. Ancak hiçbir besin maddesi fazla miktarda tüketilmemelidir, bu hem tek yönlü beslenmeyle besin yetersizliğine yol açar hem de o besine karşı vücudun tepki göstermesini, tahammülsüzlük geliştirmesine yol açar" dedi.

Dr. Seçkin, öte yandan doymuş yağlardan zengin beslenme; kızartma, kuyruk yağı, hayvansal yağlar, hazır paket gıda, mısır özü, ayçiçek yağı ve margarinin kolesterolü yükselttiğini ve doymamış yağlardan zengin; zeytinyağı, kuruyemiş yağları ceviz, yer fıstığı, badem gibi, çekirdekler, tohumlar, baharatlar ve balık yağının kolesterolü düşürdüğünü vurguladı.

ÇOCUKLARA 2 YAŞINDAN İTİBAREN TARAMA YAPILMALI

Yüksek kolesterolün çocuklarda da görüldüğünü aktaran Dr. Seçkin, "Koruyucu hekimlikte 2 yaştan itibaren çocukların taranması ve aile hikayesinde erken yaşta kalp-damar hastalığından ölümlerin varlığı durumunda yakın takip ve ilaç tedavisi gereklidir" diye konuştu.