ÇOCUKLAR İÇİN VEGAN BESLENME UYGUN MUDUR?

Özellikle son zamanlarda giderek yaygınlaşan vegan beslenme türü bazı tartışmaları da beraberinde getiriyor. Çocuklarda vegan beslenmenin kesinlikle uygun olmadığının altını çizen Gökmen Alpaslan Taşkın; "Bebek beslenmesinde olmazsa olmaz olan besin yumurtadır… Bir diğer mesele de süt , kırmızı et ve balık. Bunlar da çocuk beslenmesinde mutlaka olması gereken hayvansal proteinlerdir. Bunların yerini bitkisel proteinler ile doldurmak için çok fazla miktarda bitki tüketimi gerekir ki bu da pratikte çok da uygun değildir." açıklamalarında bulundu.