ÇOCUĞUN SAĞLIKLI OLABİLMESİ İÇİN BESLENMESİ NASIL OLMALIDIR VE NELERİ TÜKETMELİDİR?
Vegan beslenme stilinin çocuk gelişimi için son derece sakıncalı olduğunu belirten Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dr. Öğr. Üyesi Gökmen Alpaslan Taşkın doğru beslenme şeklini şu şekilde sıraladı:
Çocukların her besin grubundan düzenli tüketilmesine özen gösterilmelidir. Örneğin süt ve yoğurt protein, yağ asitleri, kalsiyum, fosfor, A vitamini ve B grubu vitaminleri içerir. Çocukların kemik ve diş gelişimi için günde iki üç porsiyon süt grubu ürünlerinden tüketmesinde fayda vardır.