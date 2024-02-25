Çocuklarda boğmaca vakaları arttı!
Koronavirüs salgınından sonra boğmaca vakalarında artış yaşandı. Dünyada her yıl yaklaşık 300 bin kişinin ölümüne neden olan boğmaca, aşılanma sayesinde önlenebiliyor. Hastalık, 1 yaş altı bebeklerde, yaşlılarda ve kronik akciğer sorunu olanlarda daha tehlikeli seyrediyor. Bu nedenle aşılar sadece bebeklere değil, erişkinlere de 10 yılda bir tavsiye ediliyor. Habertürk'ten Demet Demirkır'ın haberi
Günümüzde çoğunluğu bebek olmak üzere yılda 295 bin kişi boğmaca nedeniyle hayatını kaybediyor. Her yaştan insanda görülebilen boğmaca, bazı kişilerde ciddi komplikasyonlar göstererek, hastaların hastanede bakıma ihtiyaç duymasına yol açabiliyor. Ölümcül sonuçlar doğuran hastalık en çok bir yaşın altındaki bebekleri tehdit ediyor.
KORONAVİRÜSTEN SONRA BOĞMACA VAKALARI ARTTI
Boğmaca vakalarında koronavirüs salgınından sonra artış yaşandığını belirten Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Şirin Seçkin, "Boğmaca oldukça bulaşıcı bir solunum yolu hastalığıdır. Haftalarca süren öksürük krizleriyle seyreder. Öksürük ortalama 6 hafta sürer; ancak çocukların yarısı 10 haftadan daha uzun süre öksürür. Aşı bulunmadan önce bebek ölümlerinde önemli bir nedendi. Koronavirüs sonrası aşı karşıtlığının artışı nedeniyle boğmaca vakalarında ciddi miktarda artış olmuştur. Boğmacadan ölümler aşılanmayla önlenebilir" dedi.
"BOĞMACAYA YAKALANAN HASTA HAFTALARCA BULAŞTIRICI OLABİLİR"
Dr. Şirin Seçkin, boğmaca hastalığının hava yoluyla damlacık enfeksiyonuyla bulaştığını aktararak, "Hastalanan kişi haftalarca bulaştırıcı olabiliyor. Hastalığın kuluçka dönemi 7-42 gündür. Bu dönemde hastada hiç bir bulgu yoktur. Aynı evin içinde bulaşma oranı yüzde 90'dır. Bebeklere genelde en sık anneden ve diğer kardeşlerden bulaşıyor" diye konuştu.
Hastalığın seyrine ilişkin de konuşan Dr. Seçkin, "Başlangıçta 1 hafta süren nezle, hapşırık, hafif ateş, gözlerde sulanma olur. Hasta en fazla bu dönemde bulaştırıcıdır. Sonraki hafta öksürük krizleri başlar. Bu dönemde öksürük krizi sonrası kusma ve ince bir ses çıkarma başlar. Öksürük nedeniyle hastanın gözlerinde kanama olabilir, bayılabilir. Öksürük 8 hafta sürebilir. Daha sonraki iyileşme döneminde öksürük krizlerinin şiddeti ve sıklığı azalarak kaybolur, bu süre ise en az 1-2 hafta sürer" dedi.
"ÖKSÜRÜK KRİZLERİ ÇOK CİDDİ SONUÇLARA YOL AÇABİLİR"
Dr. Seçkin, aşılanmamış küçük bebeklerde, annesi hastalanan bebeklerde, prematüre ya da ciddi kalp gibi rahatsızlıkları olanlarda boğmacanın tehlikeli olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu: "Öksürük krizleri havale, oksijen azlığına bağlı beyin hasarı, nefes darlığı, nefes durması, beslenme bozukluğu gibi çok ciddi sonuçlara yol açabilir. Küçük bebekleri ventilatöre bağlamak gerekebilir. Yaşlılar ve aynı koronavirüsteki gibi kronik akciğer sorunu olanlarda tehlikeli seyreder. Hiç kimse aşılarını düzenli yaptırmadığından boğmaca sıklıkla yaşlılarda da görülmektedir."
ERİŞKİNLERE 10 YIL ARAYLA BOĞMACA AŞISI YAPTIRMALARI ÖNERİLİYOR
Boğmacadan en önemli korunma yolunun aşılar olduğunu söyleyen Dr. Seçkin, "Hamilelikte ve hastaneden taburcu olurken her anneye boğmaca içeren karma aşı yapılması şarttır. Bu, bebekleri ölümcül seyreden boğmacadan korumaktadır. Erişkinlerde de aşı 10 yıl arayla mutlaka tekrarlanmalıdır. Herkes aşılarını düzenli yaptırmadığından boğmaca her mevsimde görülmektedir. Öksürüğü uzun süren çocukların yüzde 7'sinin boğmaca geçirdiği tespit edilmiştir" dedi.
Hastalık tanısını PCR ile koyduklarını kaydeden Dr. Seçkin, boğmacada antibiyotik tedavisi kullanıldığını belirtti ve bazı hastaların hastanede yatarak tedavi edilmeleri gerektiğini söyledi.