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        Çocuklarda antibiyotik kullanımı influenzayı geçirmiyor

        Çocuk Sağlığı Hastalıkları Uzmanı Dr. Doğukan Susam, çocuklarda ağır seyreden influenzanın tedavisinde antibiyotik kullanımının fayda etmeyeceğini söyleyerek, "Tedavi planı destek tedavisi şeklindedir" dedi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 08.01.2025 - 14:32 Güncelleme: 08.01.2025 - 14:33
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        Çocuklarda antibiyotik kullanımı influenzayı geçirmiyor
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        Kayseri Şehir Hastanesi Çocuk Sağlığı Hastalıkları Uzmanı Dr. Doğukan Susam, kış aylarında çocuklarda artış gösteren influenza ile ilgili bilgiler verdi. Dr. Susam, "Vücudumuzun çeşitli uyaranlara karşı merkezi sinir sistemimizdeki ısı kontrol merkezinin eşik değerinin yükselmesi sonucu olarak vücut sıcaklığının 38 derece ve üstünde olması ateş olarak kabul edilir. Enfeksiyonlar, aşılama, sıvı kaybı, kollajen doku hastalıkları, kan hastalıkları (lösemi, lenfoma) ve odağı belli olmayan ateşe sebebiyet verir. Enfeksiyonal nedenler viral ve bakteri kaynaklı olup, viral nedenler ön plandadır. Bize başvuran hastalar bronşiolit, tonsillit, pnömoni ve ishal tanılı olup, virallerden kış aylarında en sık görülen influenza virüsüdür" dedi.

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        İnfluenzanın tanımını yapan Dr. Susam, "İnfluenza virüsü her kış özellikle aralık-şubat döneminde ortaya çıkabilmektedir. En sık iki tipi insanlarda ani başlayan ateş, burun akıntısı ya da tıkanıklık, baş ağrısı, kas ağrısı, kırgınlık, kusma, boğaz ağrısı, öksürük ve ishal şeklinde semptomlara yol açabilmektedir. Bu semptomlar virüs maruziyeti sonrası genellikle 1-2 gün sonra başlamaktadır. Hasta çocuk çevreden genellikle öksürme ve hapşırma ile çevreye saçılan solunum damlacıkları ve aerosollerin üst solunum yollarının mukozasına geçmesiyle ya da temas yoluyla ağızdan alınarak virüsün antijenlerinin hücrelerin almaçlarına bağlanması sonucunda virüsler insan vücudunda çoğalmaya başlayıp, semptomlar ortaya çıkmaktadır" ifadelerini kullandı.

        "ANTİBİYOTİKLER ETKİ ETMEZ"

        İnfluenzanın tedavisinde antibiyotik kullanımının fayda etmeyeceğini kaydeden Dr. Susam, "Grip viral enfeksiyon olduğu için antibiyotikler etki etmez. Tedavi planı destek tedavisi şeklindedir. Şikayetler genellikle birinci hafta içinde kendiliğinden geçebilmektedir. Hasta çocuk dinlenmeli, sıvı ve meyve tüketimi artırılmalıdır. Sonbahar dönemi kronik hastalığı olanlar, bağışıklık sistemi zayıflamışlar olanlara grip aşısı tavsiye edilmektedir. Bu yüzden eller sık sık yıkanıp sabunlanmalı, kişisel eşyalar ortak kullanılmamalı, ortam havalandırılmalı, kapalı alanlardan uzak durulmalı, uykuya ve beslenmeye dikkat edilmelidir" şeklinde konuştu.

        "HER GRİP OLAN ACİL SERVİSLERE BAŞVURMAMALIDIR"

        Hastaların hastaneye başvurması için gereken semptomları sıralayan Susam, "Düşmeyen, dirençli ve 3 günden fazla 38 derece üstü ateş, beslenmesinin yüzde 50'den fazla azalması, ciltte alacalı görünüm, morarma, ciddi solunum sıkıntısı, hışıltı, hırıltı gibi durumlar, çocuğun bilincinde değişiklik, konvulziyon varlığı semptomları olan hastaların bilinen kronik bir kalp ve solunum hastalıkları varlığı, immun yetmezliği, lösemi ya da lenfoma tanılı durumlarında başvurabilirler" diye konuştu.

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