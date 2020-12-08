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Günümüz dijital dünyasında temel gereksinimlerden biri haline gelen kodlama eğitiminin önemi giderek artıyor. 2016 yılında dünyanın en büyük erken yaşta bilgisayar bilimleri eğitimi veren organizasyonu ve platformu olarak kurulan Code.Org’un Türkiye’deki tek uluslararası iş ortağı olan RobinCode da yazılımın önemini ortaya koyan etkinliklerini sürdürüyor.

Yapılan açıklamaya göre, RobinCode, tüm dünyada 7-11 Aralık tarihleri arasında kutlanan Bilgisayar Bilimleri Haftası süresince Code.Org tarafından düzenlenen Kodlama Saati etkinlikleri kapsamında, kod yazmayı müzik ve sanatla birleştirdi. Kâr amacı gütmeyen bir kurum olan Code.Org'un, online olan bu eğitim sürecinde çocukların bilgisayara hapsolmadan, hem hareket edip hem de eğlenerek kod yazmayı öğrenmesini amaçladığı kaydedildi.

Öte yandan, bugüne kadar Türkiye’de 1 milyondan fazla öğrenci ve 200 binden fazla öğretmene ulaşan RobinCode’un destekçilerinden olan Kenan Doğulu “İlk Adımı Sen At” parçası ile dünya listesindeki yerini aldı. Kenan Doğulu’nun “İlk Adımı Sen At” isimli parçası Code.Org’un 186 ülkede düzenlediği Kodlama Saati (Hour of Code) kapsamındaki Dans Parti (Dance Party) etkinliğinde tüm dünya ile paylaşılacak.