        Çocuklara bıçak çekti! Araya gireni yaraladı!

        Çocuklara bıçak çekti! Araya gireni yaraladı!

        Olay, İstanbul'da meydana geldi. İstanbul Tuzla'daki sitede korku dolu anlar yaşandı. Bir kişi top oynayan çocukların üzerine bıçakla yürüdü. Bunu gören bir baba da koşup araya girince kan döküldü.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.09.2025 - 20:02 Güncelleme: 18.09.2025 - 20:02
        Çocuklara bıçak çekti! Araya gireni yaraladı!
        Olay, İstanbul'da meydana geldi.

        İstanbul Tuzla'daki sitede korku dolu anlar yaşandı.

        Bir kişi top oynayan çocukların üzerine bıçakla yürüdü.

        Bunu gören bir baba da koşup araya girince kan döküldü.

        #HABER
        #istanbul
        #istanbul haber
        #yerel haber
