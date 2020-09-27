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Koronavirüsün çocukları neden yetişkinlerden çok daha az etkilediği, koronavirüs pandeminin bir gizemi haline geldi. The New York Times’da yer alan habere göre; çocukların büyük çoğunluğu hastalanmıyor; Covid-19’a yakalandıklarında ise genellikle iyileşiyorlar.

Çocuklarda virüse karşı bağışıklık tepkisini yetişkinlerdekiyle karşılaştıran ilk çalışma, çocukların görece iyi şansının bir nedenini ortaya koydu. Science Translational Medicine'de bu hafta yayınlanan araştırmaya göre, çocuklarda, tanıdık olmayan patojenlerden korunmak için gelişen bir bağışıklık sistemi dalı, koronavirüsü vücuda zarar vermeden hızla yok ediyor.

"ÇOCUKLAR VİRÜSE FARKLI BİR ŞEKİLDE TEPKİ VERİYOR"

Araştırmayı yöneten Albert Einstein Tıp Fakültesi'nde Pediatrik Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Betsy Herold, "Sonuç olarak, çocuklar bu virüse immünolojik olarak farklı bir şekilde tepki veriyor ve bu, çocukları koruyor gibi görünüyor" diye konuştu.

Dr. Herold ve meslektaşları, yetişkinlerde bağışıklık yanıtının çocuklara oranla çok daha sessiz olduğunu buldu.

Vücut alışılmadık bir patojenle karşılaştığında, bağışıklık aktivitesi saatler içinde yanıt verir. Vücudun savunucuları çabucak savaşa dahil edilir ve destek çağrısı yapan sinyaller yayınlamaya başlar.

Çocuklar daha çok bağışıklık sistemlerinde yeni olan patojenlerle karşılaşırlar. Doğuştan gelen savunmaları hızlı ve çok daha kuvvetlidir.

17 YETİŞKİNE KIYASLA İKİ ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ

Koronavirüs herkes için yeni ve yetişkinler yaşlandıkça doğuştan gelen sistem kaybolur ve onları daha savunmasız bir halde bırakır. Harvard T.H. Boston'daki Chan Epidemiyoloji Okulu’nda Pediatrik İmmünolog olan Dr. Micheal Mina’nın araştırmasına göre; yetişkin bir bedenin özel uyarlanabilir sistemi kurup çalıştırması için geçen sürede virüsün zarar verecek zamanı oluyor.

Dr. Herold ve meslektaşları, 13 Mart - 17 Mayıs tarihleri ​​arasında New York'taki Montefiore Tıp Merkezi'nde hastaneye kaldırılan 60 yetişkin ve 65 çocuk ile 24 yaşın altındaki genç yetişkinlerin bağışıklık tepkilerini karşılaştırdı. Hastalar, koronavirüse bağlı şiddetli ve bazen ölümcül bağışıklık tepkisi olan multisistem enflamatuvar sendromlu 20 çocuğu içeriyordu. Genel olarak, çocuklar, yetişkinlere kıyasla virüsten hafif bir şekilde etkilendi, çoğunlukla ishal ve tat veya koku kaybı gibi gastrointestinal semptomlar bildirildi. Yetişkinlerin 22'sine kıyasla sadece beş çocuğun mekanik ventilasyona ihtiyacı vardı; 17 yetişkine kıyasla iki çocuk hayatını kaybetti.

"MOLEKÜLLER YAŞLA BİRLİKTE GİDEREK AZALIYOR"

Araştırmacılar, çocukların iki belirli bağışıklık molekülü olan interlökin 17A ve interferon gama açısından çok daha yüksek kan seviyelerine sahip olduklarını buldular. Moleküller en genç hastalarda en fazla miktarda bulunurken, yaşla birlikte giderek azaldığı tespit edildi. Dr. Herold, “Bunun daha küçük çocukları özellikle şiddetli solunum hastalıklarından koruduğunu düşünüyoruz, çünkü bu gerçekten yetişkinler ve çocuklar arasındaki en büyük fark” dedi. Yale Üniversitesi'nde İmmünolog olan Akiko Iwasaki, doğuştan gelen bağışıklık tepkisinin bir patojene maruz kaldıktan saatler sonra ortaya çıktığını, ancak insanların genellikle yaklaşık bir hafta koronavirüs enfeksiyonuna bağlı semptomlar şiddetlenmeden hastaneye gelmediklerini söyledi.

"ÇOCUKLAR DAHA YAKIN ZAMANDA MARUZ KALIYOR"

Iwasaki, “Doğuştan gelen bağışıklık sisteminin virüse nasıl tepki verdiğini incelemek için çok geç” dedi ve ekledi: “İnsanlar hastalandığında, o noktada geç kalınıyor.” Yine de yeni veriler, çocukların neden virüsten korunduğuna dair birkaç popüler teoriyi geçersiz kılıyor. Bazı bilim insanları, çocukların soğuk algınlığına neden olan ve onlara biraz koruma sağlayabilecek koronavirüslere daha yakın zamanda maruz kaldıkları için daha iyi tepki verdiklerini düşünüyor.

BU SONUÇ ARAŞTIRMACILARI ENDİŞELENDİREBİLİR

Ancak yeni yapılan çalışma, gruplar arasında bu virüslere verilen bağışıklık yanıtlarında önemli bir farklılık bulunmadığını ortaya koydu. Başka bir teori ise, çocukların virüsü yetişkinlere göre daha verimli bir şekilde temizleyen daha güçlü bir antikor tepkisi ürettiğini öne sürdü. Ancak yeni çalışma, en hasta yaşlı kişilerde en güçlü antikorların üretildiğini buldu. Bu sonuç, araştırmacılar arasında rahatsız edici bir endişeyi doğrulayabilir: Bu güçlü antikorların varlığı, virüsle savaşmalarına yardımcı olmak yerine yetişkinlerdeki hastalığa katkıda bulunuyor. Aşı üreticileri, bu sorunun belirtileri için aşı gönüllülerini dikkatle izliyor.