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        Şehzadeler'de "Çocuklar ile Manisa tarihine yolculuk" projesi başlıyor

        Manisa'nın Şehzadeler Belediyesi, kırsal mahallelerde yaşayan ortaokul öğrencilerini Manisa'nın tarihi, turistik ve kültürel zenginlikleriyle buluşturacak bir projeyi hayata geçiriyor

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 19.09.2024 - 13:27 Güncelleme: 19.09.2024 - 13:27
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        "Çocuklar ile Manisa tarihine yolculuk"
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        Manisa'nın Şehzadeler Belediyesi'nin kırsal mahallelerde yaşayan ortaokul öğrencilerini Manisa'nın tarihi, turistik ve kültürel zenginlikleriyle buluşturacak projesi, 23 Eylül-1 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

        Proje kapsamında Aşağıçobanisa, Yukarıçobanisa, Karaoğlanlı, Sancaklıbozköy, Hacıhaliller ve Karaoğlanlı mahallelerinde okuyan öğrenciler, Manisa şehir merkezine getirilerek kentin önemli mekanlarını ziyaret etme fırsatı bulacak.

        Proje ile ilk kez bu yerleri görme şansı elde edecek öğrenciler, Manisa'nın tarihini ve kültürel değerlerini yakından tanıyacak. Gezi kapsamında öğrenciler, Şehzadelerpark, Tıp Tarihi Müzesi, Sultan Cami, Muradiye Cami, Kurşunluhan, Osmanlı ve Kurtuluş Savaşı Müzesi ve Çanakkale Şehitleri Müzesi gibi önemli yerleri ziyaret edecekler.

        Bu anlamlı proje, Manisa’nın tarihini ve kültürel mirasını genç nesillere aktararak şehre olan aidiyet duygusunu güçlendirmeyi amaçlıyor.

        Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, projeye ilişkin yaptığı açıklamada, çocukların şehirlerine olan ilgisini ve sevgisini arttırmayı hedeflediklerini belirterek, "Bu proje ile hem gençlerimizin tarih bilincini geliştirmek hem de Manisa'mızın değerlerini tanıtmalarını sağlamak istiyoruz" dedi.

        Projenin ilerleyen dönemlerde farklı mahallelerdeki öğrencilere de ulaştırılması planlanıyor.

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