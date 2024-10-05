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        Haberler Kültür-Sanat Çocuk 'Çocuklar İçin Sanat Dolu Bir Sezon'

        'Çocuklar İçin Sanat Dolu Bir Sezon'

        Zorlu PSM, yeni sezonda minik izleyicilerini birbirinden eğlenceli etkinliklerle karşılıyor. Zorlu Çocuk Tiyatrosu'nun izleyenleri gerçek, sanal ve masal arasındaki unutulmayacak bir maceraya çıkardığı çok sevilen oyunu "Kusursuz Dünya Müzikali", çocuklara yaratıcı drama ve temel tiyatro eğitimi sunan Ali Sunal'ın  liderliğinde ve Doğan Akdoğan'ın koordinatörlüğünde  "Gymy Kids x Ali Sunal Tiyatro Kulübü", iki kedi ve iki insanın bir tesadüf sonucu bir araya gelmelerini konu alan "Miyav" performansı her yaştan izleyiciyle buluşacak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.10.2024 - 00:57 Güncelleme: 05.10.2024 - 00:57
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        'Çocuklar İçin Sanat Dolu Bir Sezon'
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        KUSURSUZ DÜNYA MÜZİKALİ // 5-20-26 EKİM // TURKCELL PLATINUM SAHNESİ // 12.00-14.30

        Çocuklarla en sevilen oyunları 21 senedir buluşturan Zorlu Çocuk Tiyatrosu, “Bir Hayal Bir Oyun” yarışmasının 2020 yılı kazananı Elif Sude Dobra’nın kaleme aldığı ‘Acayip Teknolojik Masallar’ hikayesinden sahneye uyarlanan Kusursuz Dünya Müzikali, bu sene de her yaştan izleyiciyle buluşuyor. Başrolünde Pınar Altuğ Atacan, Yağmur Topçu ve Yarkın Ünsal’ın yer aldığı, Zorlu PSM Turkcell Platinum Sahnesi’nde izleyenleri yenilikçi dekoru ve kostümleri, müzikleri ve danslarıyla gerçek, sanal ve masal arasında bir yolculuğa çıkaran Kusursuz Dünya Müzikali, sezon boyunca Zorlu PSM’de sahnelecek.

        4+ her yaştan katılımcıya açık...

        GYMY KIDS X ALİ SUNAL TİYATRO KULÜBÜ // 13-20-27 EKİM // GALERİ ALANI // 15:30

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        Geride bıraktığımız sene ilk sezonunu yaşayan ve müthiş bir sevgi ile kucaklanan “Gymy Kids x Ali Sunal Tiyatro Kulübü” yeni sezonuna Zorlu PSM Galeri Alanı'nda sizler için hazırlanıyor. Haziran'a kadar her Pazar Zorlu PSM Galeri Alanı'nda gerçekleşecek tiyatro kulübünde çocuklar, 6-8, 9-12 ve 13-16 yaş olmak üzere üçer sınıfa ayrılarak tiyatro eğitimi alıyorlar.

        *6-16 yaş aralığındaki katılımcılar için...

        BESTE ERİN İLE YAZIYORUM ÇİZİYORUM // 26 EKİM // ZORLU PSM GALERİ ALANI // 11.00-14.00

        Zorlu PSM’de farklı disiplinlerden uzman eğitmenlerle çocuk atölyeleri Ekim ayından itibaren başlıyor. Çocuk atölyelerini ilki 26 Ekim'de Beste Erin ile "Yazıyorum Çiziyorum" temasıyla gerçekleştirilecek. Bu atölyede çocuk kitabı yazarı ve illüstratör Beste Erin çocuklara bir hikaye yazmanın temel unsurlarından bahsedecek, yaratıcı yazma oyunu ile çocuklara kendi hikayelerini kurgulamalarında rehberlik edecektir. Çocuklar kurguladıkları hikayeleri, sanatsal kağıt, boyalarla resimleyecek ve böylelikle kendi kitaplarını tasarlamış olacaklardır.

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        MİYAV // 27 EKİM // %100 STUDIO // 14.00

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        Gezici bir tiyatro topluluğu olan Harika Hikayeler Kumpanyası’nın anlattığı hikayelerden biri olan Miyav %100 Studio’da her yaştan izleyici ile bir araya geliyor. Hikayede iki kedi ve iki insanın bir tesadüf sonucu bir araya gelmelerini keyifli bir şekilde ele alıyor.

        6+ her yaştan katılımcıya açık...

        BABYCONCERTS: ÇOCUK GÖZÜYLE CUMHURİYET // 29 EKİM // VESTEL AMFİ // 11.00-14.00

        BabyConcerts, 29 Ekim’de Zorlu PSM %100 Studio’da her yaştan izleyicisini bir araya getiriyor. Çocuklar, cumhuriyetin hikayesini bir de BabyConcerts ile dinleyerek ailesiyle beraber Ege’nin bir köyünde yaşayan minik Efe’nin hayatı ile Cumhuriyetin ilanından sonra art arda yapılan devrimlerle nasıl değişip renklendiğine tanık oluyor. BabyConcerts, krmızı-beyaz kıyafetlerini giyip gelen her yaştan izleyicisini Zorlu PSM’nin sevilen mekanı Vestel Amfi’ye davet ediyor.

        Her yaştan katılımcıya açık...

        1923 // 29 EKİM // TURKCELL SAHNESİ // 15.30

        Çolpan İlhan & Sadri Alışık Tiyatrosu, Piu Entertainment ve Zorlu PSM ortak yapımı, Zorlu Holding ve Grup şirketlerinin katkılarıyla gerçekleştirilen, başrollerinde başarılı oyuncular Kerem Alışık, Özge Özder ve Ece Dizdar’ın yer aldığı, sahne üstünde ve sahne arkasında 200 kişilik bir ekip çalışmasıyla 18 aylık hazırlık süreci sonunda sahneye taşınarak göz alıcı dekor ve multimedya tasarımıyla sanatseverlerle buluşan “1923” 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda tiyatroseverlerin yoğun ilgisiyle Zorlu PSM’de sahneleniyor.

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        #Zorlu PSM
        #Ali Sunal
        #Kusursuz Dünya Müzikali
        #çocuk
        #tiyatro
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