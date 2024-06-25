Sivrisinek ısırıkları, yaz aylarında herkesi rahatsız eden, ciltte kızarıklık, kaşıntı ve şişliğe sebep olabilen bir durumdur. Sivrisinek ısırıklarında ciltte 20 dakika içinde beliren bu rahatsızlıkların birkaç gün veya bir hafta içinde gerileyebildiğini söyleyen Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Hüseyin Kıyak, “Sivrisinek ısırığı sonrası kaşınma başladığında ilk yapılması gereken; bölgenin sabun ve su ile yıkanmasıdır. Ardından soğuk uygulama yapılmalı ve gereğinde antihistaminik içeren kremler, doktor önerisi ile kullanılmalıdır. Şiddetli alerjik reaksiyonlarda doktora başvurulması gerekmektedir” diye konuştu.

Uzm. Dr. Kıyak, çocukları sivrisinek ısırıklarından korumak için bazı önerilerde bulundu. Lavanta ve karanfil yağının çocuklar için en etkili bitkisel sinek kovucuları olduğunu aktaran Uzm. Dr. Kıyak, “Kıyafet veya etrafındaki eşyalara sıkılarak sivrisineklerin uzaklaşması sağlanabilir. Kimyasal içerikli sinek kovucular kullanılmamalı. Sulak veya bataklık alanlarda çok fazla sivrisinek olduğu için bu yerlerde yaşayanlar cibinlik kullanması önerilir. Karınca ısırıklarında su dolu kabarcıklar oluşur” ifadelerini kullandı.

“10-30 DAKİKA SÜREYLE BUZ UYGULANMASI AĞRIYI AZALTIR”

Uzm. Dr. Kıyak, özellikle park ve bahçelerde oynarken, piknik yaparken çok sık karşılaşılan karınca ısırıklarıyla ilgili ise “Görünüm ve belirti olarak küçük, ağrılı, kırmızı kabarcık oluşur. Bu kabarcığın içi bir-iki saat sonra suyla dolar. Yaklaşık 10-30 dakika süreyle buz uygulanması ağrıyı azaltır. Daha sonra doktor önerisi ile kalaminli losyon sürülebilir” dedi.

“ARI SOKMASI SONRASI BULANTI, KUSMA, BAŞ DÖNMESİ VARSA TEDAVİYE İHTİYAÇ VAR DEMEKTİR”

Uzm. Dr. Kıyak, birçok anne babayı korkutan arı sokmalarıyla ilgili ise şu bilgileri verdi: “Bal arıları veya yaban arıları, soktukları bölgede lokal reaksiyon yapabildikleri gibi tüm vücutta gözlenen, tüm sistemleri tutan ciddi reaksiyonlara da neden olabilirler. En sık görülen reaksiyonlar arının soktuğu bölgede kızarıklık, şişlik, kaşıntı şeklinde gözlenir. 15 dakika içinde ortaya çıkar ve 1-2 saat içinde geriler. Arı sokması durumunda; cilt üzerinde iğne varsa acil servise başvurularak çıkartılmalıdır. Bölge sabunlu su ile yıkanmalı ve soğuk uygulama yapılmalıdır. Arının soktuğu bölgedeki kızarıklık ve şişliğin çapı artma eğilimindeyse veya vücutta alerjik döküntü, bulantı, kusma, baş dönmesi, solunum güçlüğü gibi tüm sistemleri ilgilendiren reaksiyonlar görülüyorsa, acil bir doktor desteğine ve tedaviye ihtiyaç var demektir.”

"KENENİN ÜZERİNE KOLONYA DÖKÜLMEMELİ"

Ormanlık alanlarda ve bahçelerde kenelerle karşılaşma ihtimalinin daha sık olduğunu belirten Uzm. Dr. Kıyak; “Keneler ile Kırım Kongo Kanamalı Ateşi gibi bazı önemli hastalıkların bulaşabilmesi nedeniyle, çocukta kene ısırması saptanırsa kenenin hemen uzaklaştırılması gerekir. Kene ısırması durumunda; en yakın sağlık kuruluşuna başvurulmalı ve kene sağlık personeli tarafından çıkarılmalı. Kenenin üzerine alkol, kolonya gibi kimyasal madde uygulanmamalı. Kenenin olduğu bölgeye sıcak uygulama veya keneyi yakma işlemi yapılmamalı” uyarısında bulundu.

Yaz aylarında pire ısırıklarının da çocuklarda çok sık görüldüğünü söyleyen Uzm. Dr. Kıyak, “Pire ısırığı sonucu genellikle dizden aşağıda ince, kaşıntılı ve kırmızı kabarıklar oluşur. Buz veya kalaminli losyon sürülerek kaşıntı azaltılabilir” dedi.