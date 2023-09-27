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        Haberler Magazin Çocuklar Duymasın'ın Mary'si son haliyle şaşırttı! Demet Tuncer'i görenler tanıyamadı!

        Çocuklar Duymasın'ın Mary'si son haliyle şaşırttı! Demet Tuncer'i görenler tanıyamadı!

        Bir dönem ekranların en çok izlenen dizilerinden biri olan Çocuklar Duyması'nda Amerikalı Mary karakterine hayat veren oyuncu Demet Tuncer, son haliyle gündem oldu. Ünlü ismi görenler tanımakta güçlük çekti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.09.2023 - 14:56 Güncelleme: 27.09.2023 - 14:56
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        • 1

          2002-2019 yılları arasında yayımlanan Çocuklar Duymasın dizisinde "Amerikalı Mary" karakterini canlandıran Demet Tuncer, yıllar içerisindeki değişimiyle gündem oldu. Ünlü ismin son halini görenler tanıyamadı.

        • 2

          Tamer Karadağlı, Furkan Kızılay, Vatan Şaşmaz ve Meriç Acemi gibi isimlerin yer aldığı dizideki Mary karakteriyle hafızalara kazınan Demet Tuncer, şimdilerde 48 yaşında.

        • 3

          2018 yılında Nefes Nefese dizisinde rol alan ve daha sonra ekranlarda görmediğimiz Demet Tuncer, şimdilerde sosyal medya hesabından İngilizce ile ilgili eğitici videolar çekiyor.

        • 4

          Instagram hesabında 131 bin takipçisi olan Demet Tuncer, Oregon'da yaşıyor ve artık oyunculuk yerine sosyal medya üzerinden dil eğitimi üzerine bilgi dolu videolar çekiyor.

        • 5

          İşte Demet Tuncer'in son hali...

        • 6
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        Haberi Hazırlayan: Melis Göroğulları

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