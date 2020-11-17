Çocuklar ara tatilde sanatla buluşacak

İstanbul Modern çocuklara sanatla dolu, eğlenceli ve yaratıcı bir ara tatil programı hazırladı. Baskı Resim, Geo Resimler, Gölgelerle Sanat, Benim Bakışım ve Birleşen Nesneler adlı atölye programları ara tatilde çocukları bekliyor.

İstanbul Modern, 16-20 Kasım 2020 ara tatilinde çocuklara yönelik sanat dolu, hem eğlenceli hem de öğretici bir dizi çevrimiçi atölye programı hazırladı. Çocuklar bu programa çevrimiçi katılarak, müze uzmanları ile buluşup evlerinde sanat çalışmaları gerçekleştiriyor.

Ara Tatilde Çocuklara Çevrimiçi Sanat Okulu farklı kavramlara odaklanan beş atölye çalışmasını içeriyor. Çocuklar hafta içi her gün düzenlenen bu atölyelerin her birine, ayrı ayrı veya bir bütün olarak katılabiliyor.

Atölye çalışmaları, müzenin “Sanatçı ve Zamanı” koleksiyon sergisi sanal turundan gösterimle ya da müzenin yenilenen koleksiyon sergisinden canlı gösterimle başlıyor. Çocuklar bu gösterimde, sanat yapıtlarını müze uzmanlarıyla birlikte çözümleyerek sanat tarihinden örneklerin ele alındığı kısa bir sunuma katılıyor. Ardından çevrimiçi atölyede çocuklar, müze uzmanının canlı olarak paylaşacağı sanat etkinliğini izlerken kendi sanat çalışmalarını yaratıyor. Sanat çalışmalarında her evde kolaylıkla bulunabilen nesne ve malzemeler kullanılıyor.

Programlar hakkında detaylı bilgi için 212 3347312 numaralı telefonu arayabilir ya da egitim@istanbulmodern.org adresine mail atabilirsiniz.

Baskı Resim

16 Kasım Pazartesi

4-7 yaş grubu: 11.00-12.00

8-12 yaş grubu: 14.00-15.00

Baskı resim ne demek? Farklı baskı teknikleri neler? İnsanlar ne zamandan beri baskı tekniklerini kullanıyor? Ne tür nesnelerle baskı yapılabilir? Baskı teknikleri sanatta nasıl kullanılır?

Atölye çalışması “Sanatçı ve Zamanı” sanal turunun gösterimi üzerinden, bu turda yer alan Ekrem Yalçındağ’ın “Kontrastlar”, Tayfun Erdoğmuş’un “İsimsiz” (Diptik) ve Ardan Özmenoğlu’nun “İstanbullu” ve “Berliner” adlı sanat çalışmalarının yorumlanmasıyla başlıyor. Ardından çocuklar sanat tarihinden örneklerin yer aldığı bir sunumu izleyerek baskı resmin tarihi, türleri ve araçları hakkında kısa bilgiler ediniyor. Programın sanat uygulamasında ise çocuklar, müze uzmanının mandal, plastik şişe kapağı, çatal gibi her evde bulunan gündelik nesnelerle yaptığı baskı çalışmasını izlerken kendi sanat üretimlerini gerçekleştiriyor.

Geo Resimler

17 Kasım Salı

4-7 yaş grubu: 11.00-12.00

8-12 yaş grubu: 14.00-15.00

Geometri nasıl ortaya çıkmış? İnsanlar geometrik şekilleri neden tasarlamışlar? Mimarlar ve sanatçılar geometriden nasıl yararlanmışlar?

Atölye çalışması “Sanatçı ve Zamanı” sanal turunun gösterimi üzerinden, bu turda yer alan Adnan Çoker’in “Macenta, Kare” ve “Yarım Küreler II”, Seyhun Topuz’un “Kırmızı V”, Erdağ Aksel’in “Suzan II” adlı sanat çalışmalarının yorumlanmasıyla başlıyor. Ardından çocuklar sanat tarihinden örneklerin ve papirüsler, piramit yapılar, ağaç yaprakları, kozalaklar gibi görsellerin yer aldığı bir sunumu izleyerek geometrinin kültürel ve sanatsal uygulamalarını keşfediyorlar. Programın sanat uygulamasında ise çocuklar, müze uzmanını izlerken farklı geometrik şekiller keserek, bu şekillerle kompozisyonlar oluşturuyorlar.

Gölgelerle Sanat

18 Kasım Çarşamba

4-7 yaş grubu: 11.00-12.00

8-12 yaş grubu: 14.00-15.00

Gölge nedir? Nasıl oluşur? Heykeltıraşlar gölgeyi nasıl kullanır? Gölgenin resmi olur mu? Işık ve gölge görüntüyü nasıl etkiler?

Atölye çalışması “Sanatçı ve Zamanı” sanal turunun gösterimi üzerinden, bu turda yer alan Olafur Eliasson’un “Your solar nebula” ve “Red emotional globe”, Sarkis’in “Masumların Vitrayları” adlı sanat çalışmalarının yorumlanmasıyla başlıyor. Ardından çocuklar sanat tarihinden örnekler üzerinden bir sunumu izleyerek heykel, resim, fotoğraf, sinema ve animasyon alanlarında ışık ve gölgenin sanatçılar tarafından nasıl ele alındığını değerlendiriyor. Programın sanat uygulamasında ise çocuklar, müze uzmanının yağlı pişirme kâğıdı ve renkli kartonlarla gölge resimler oluşturmasını izlerken kendi sanat üretimlerini gerçekleştiriyor. Programın son aşamasında çalışmalarının farklı ışıklarda nasıl değiştiğini gözlemliyorlar.

Benim Bakışım

19 Kasım Perşembe

4-7 yaş grubu: 11.00-12.00

8-12 yaş grubu: 14.00-15.00

Natürmort nedir? Sanatçılar resmini yapacakları nesneleri nasıl seçer? Nesneler bize ne anlatır? Bir nesneyi anlatmanın farklı yolları nelerdir?

Atölye çalışması müzenin yenilenen koleksiyon sergisinden canlı yayın gösterimiyle ele alınan F. Tülin’in “İsimsiz” ve Nusret Nurdan Eren’in “İstanbul” adlı sanat çalışmalarının yorumlanmasıyla başlıyor. Ardından çocuklar sanat tarihinden örneklerin yer aldığı bir sunumu izleyerek sanatta natürmort konusunu keşfediyor. Programın sanat uygulamasında ise çocuklar, F. Tülin’den ilham alarak belirledikleri bir nesneyi kendi bakış açılarıyla resimliyorlar.

Birleşen Nesneler

20 Kasım Cuma

4-7 yaş grubu: 11.00-12.00

8-12 yaş grubu: 14.00-15.00

Heykel nasıl yapılır? Geçmişten günümüze heykel nerde karşımıza çıkar? Heykeltıraşlar hangi malzemeleri kullanır? Nesneleri birleştirerek heykel yapabilir miyiz?

Atölye çalışması müzenin yenilenen koleksiyon sergisinden canlı yayın gösterimiyle ele alınan Kuzgun Acar’in “İsimsiz” ve :mentalKLINIK’in “Double Cherry” adlı sanat çalışmalarının yorumlanmasıyla başlıyor. Ardından çocuklar sanat tarihinden örneklerin yer aldığı bir sunumu izleyerek heykel sanatının tarihine dair bilgiler keşfediyor. Programın sanat uygulamasında ise süt kutusu, kâğıt havlu ruloları, pet şişe gibi çeşitli malzemelerden birini seçip, bu malzemeyi birden fazla adette kullanarak bir araya getirip küçük heykeller oluşturuyorlar.