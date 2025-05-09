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        Haberler Kültür-Sanat Çocuk Çocuk Şarkıları Beste Yarışması kazananları açıklandı

        Çocuk Şarkıları Beste Yarışması kazananları açıklandı

        BOlten Sanat Vakfı tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen ve Türkiye genelinden 80 bestecinin katıldığı "Çocuk Şarkıları Söz ve Beste Yarışması"nda birinciliği söz ve müziği Cantekin Kafalı'ya ait "Merakım Çok" adlı eser kazandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.05.2025 - 11:31 Güncelleme: 09.05.2025 - 11:31
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        Çocuk Şarkıları Beste Yarışması kazananları açıklandı
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        Olten Sanat Vakfı’nın Türk çocuk müziğine katkı sunmak amacıyla düzenlediği 1. Çocuk Şarkıları Söz ve Beste Yarışması, 80 besteciden gelen 110 başvuru arasından seçilen 8 finalist eserle 6 Mayıs’ta İzmir Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde gerçekleşen görkemli bir final konseriyle tamamlandı. Final eserleri; Şef Doç. Mehmet Girgin yönetimindeki Olten Filarmoni Orkestrası, Koro Şefi Süreyya Okşan Polat yönetimindeki Olten Filarmoni Sanat Çocuk Korosu ve Koro Şefi İlhan Çınar yönetimindeki Ekin Koleji Çocuk Korosu tarafından seslendirildi.

        Kazananları Yalnızca Jüri Değil, Çocuklar da Belirledi

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        Finalde dereceye giren eserler, alanında uzman jüri üyeleriyle birlikte çocuk korosunda görev alan 300 çocuğun oylarıyla belirlendi. Bu özgün değerlendirme sistemi, çocukların sanatsal beğenilerini ifade etmesine olanak tanırken, sürece aktif katılımlarını da sağladı. Konserin hemen ardından gerçekleştirilen ödül töreninde, kazanan besteciler büyük bir coşkuyla ödüllerine kavuştu. Birinciliği söz ve müziği Cantekin Kafalı’ya ait “Merakım Çok” adlı eser kazanırken, ikinciliği söz ve müziği Mahmut Sözer’e ait “Bana Bir Koyun Çizer misin?” adlı eser, üçüncülüğü söz ve müziği Buket Tanaydın Aygen’e ait “Gökkuşağı” adlı eser aldı.

        Olten’den Kalıcı Bir Çocuk Müziği Repertuvarı İçin İlk Adım

        Olten Sanat Vakfı’nın bu projedeki temel amacı, Türkiye’deki çocuk müziği repertuvarını nitelikli, özgün ve kalıcı eserlerle genişletmek, genç bestecilere üretim ve sahne deneyimi kazandırarak müzik dünyasında yeni adımlar atmalarını desteklemek olarak açıklandı. Vakıf, bu anlamlı projeyi önümüzdeki yıllarda da sürdürerek gelenekselleştirmeyi, çocukların sanatsal gelişimini desteklemeyi ve geleceğin sanatçılarına ilham vermeyi hedefliyor.

        Sezon Finalinde Unutulmaz Konser

        Olten Filarmoni Orkestrası, 21 Mayıs Salı günü saat 20.30’da Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde Sezon Kapanış Konseri ile sahne alacak. Şef Jurjen Hempel yönetimindeki konserde, dünyaca ünlü caz ve funk sanatçısı Nils Landgren vokal ve trombon performansıyla izleyiciyle buluşacak.

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        #Olten Sanat Vakfı
        #İzmir Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi
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