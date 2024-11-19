Çocuk parkında şüpheli ölüm

Sakarya'nın Erenler ilçesindeki bir çocuk parkında 24 yaşındaki genç, tabanca ile başından vurulmuş halde ölü bulundu.

Olay, sabah saatlerinde Tabakhane Mahallesi 4035. Sokak üzerinde bulunan bir çocuk parkında meydana geldi.

İHA'nın haberine göre, sabah saatlerinde parktan silah sesi geldiğini duyan çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Adrese ulaşan sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan incelemelerin ardından ölen kişinin 24 yaşındaki Kadir Mutlu olduğu tespit edildi. Mutlu'nun yanında bulunan tabanca ise incelemeye alındı.

EŞİ HAMİLEYMİŞ

Çevrede geniş güvenlik önlemleri alan polis ekipleri olayın, cinayet mi yoksa intihar mı olduğunu araştırıyor. Öte yandan, hayatını kaybeden Kadir Mutlu'nun evli ve eşinin de hamile olduğu öğrenildi.