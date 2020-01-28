28 OCAK 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Çocuk neden bitiyor? Çocuk dizisi neden final yapıyor? sorusu dizinin izleyicilerinin gündeminde. Çocuk dizisinde, Efe’nin velayetinin Akça’ya geçmesi hem Hasan’ın evinde hem de köşkte hayatı derinden etkiliyor. Dizinin fragmanında Akça ile Hasan'ın evlendiği görülüyor. Çocuk final bölümü ile ilgili ayrıntılar haberimizde.
ÇOCUK NEDEN FİNAL YAPIYOR? NEDEN BİTİYOR?
Geçtiğimiz günlerde istediği reytingi alamayınca yayın günü Pazartesi yerine Salı gününe alınan Çocuk dizisi bu akşam son kez ekranlara geliyor. Çocuk dizisinin neden final yaptığı ile ilgili resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak dizinin gün değişimi sonrasında da istenilen reytinglere ulaşamadığı için final kararı alındığı iddia ediliyor.
ÇOCUK 18. FİNAL BÖLÜMÜ FRAGMANI
Hasan başa mı dönüyor?
Efe’nin velayetinin Akça’ya geçmesi hem Hasan’ın evinde hem de köşkte hayatı derinden etkiler. Bir tarafta Ali Kemal, Efesiz bir hayata alışmakta zorlanırken, diğer tarafta Efe kendi anne babasının yanında Ali Kemal için gözyaşı dökmektedir. Hasan meselenin çocuğu almaktan ibaret olmadığını böylece anlar ve bu ona çok ağır gelir. Neyse ki Ali Kemal bu zorlu süreçte Hasan’a destek olmaya niyetlidir. Kardeşlerin arasındaki buzlar hızla erirken Akça’ya göre sorun Ali Kemal’in hâlâ çevrelerinde fazla dolanmasıdır.
Hasan’ın baba yadigarı diye sevip saydığı Tevfik, Rıza’nın memlekete döndüğünü öğrenince hala akıbetinden emin olmadığı Ali hakkında onunla konuşmak ister ve bilmeden taşları yerinden oynatır. Bu hamle domino etkisi yaratarak Hasan ve Rıza’yı büyük hesaplaşmaya kadar taşır.
Finale yaklaşırken, Hasan kendini hayatının dönüm noktasında bulur. Yıllar önce yaptığı gibi öfkesine teslim olup ömrünün en güzel yıllarını hapiste mi geçirecek, yoksa geçmişten dersler çıkarıp onu evde bekleyen oğluna ve sevdiği kadına mı dönecek?
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