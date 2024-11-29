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        Çocuk köyü kapanıyor mu?

        Önceki dönemde açılan Üsküdar Çocuk Köyü kapanıyor mu? Esra Toptaş yazdı...

        Giriş: 29.11.2024 - 17:15 Güncelleme: 29.11.2024 - 17:15
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        Çocuk köyü kapanıyor mu?
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        Eski Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, geçen hafta Üsküdar’daki Suffahane Kuz Konuk Evi’nin belediye tarafından kapatıldığını açıklamış ve ardından bir tartışma başlamıştı.

        Üsküdar Belediyesi ise bu tartışmaların ardından yaptığı açıklamada kız konuk evinde kalan misafirlerinin bir kısmının üniversiteye girdiği için yurtlara yerleştirildiğini, bir kısmının memur olduğu için ayrıldığını, 1 misafirin annesinin yanına yerleştiğini ve 1 misafirin de konukevinde kalmak için temel şart olan en az lise son sınıf öğrencisi olma şartını karşılamadığını belirtmişti.

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        Şimdi, Üsküdar Belediyesi’yle ilgili bir tartışma daha başladı. Önceki dönemde açılan Çocuk Köyü’nün belediyenin yeni yönetimi tarafından kapatıldığına dair bazı iddialar gündeme geldi. Üsküdar Belediyesi’ne bu iddiaları sordum ve şu yanıtı aldım:

        YILBAŞI İTİBARİYLE…

        “Çocuk köyünün kapatılması söz konusu değil. İşletmeciyle devam eden yasal bir süreç var. Yılbaşı itibariyle proje uygulamasına başlamayı hedefliyoruz. Proje çerçevesinde de oyun alanlarının revize edilmesi ve sosyal alanların genişletilmesi gerçekleştirilecek.”

        Fotoğraflar: İHA

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