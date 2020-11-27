Çocuk gelinlerin acılarına 'Yade' ışık tutacak

Kişisel gelişim, sağlık gibi konulardaki kitaplarıyla kitapseverlere yeni dünyaların kapılarını açan Günçe Yayınevi, gerçek hayat hikayeleri serisinin ilk kitabı Yade’yi okuyucularıyla buluşturdu.

Hayata karşı öfkesini, mutsuzluğunu ve yalnızlığını paylaşmak için yazmaya başladığını söyleyen Burcu Ertürk’ün kaleminden gerçek bir hayat hikayesini konu alan roman, Türkiye’nin çocuk gelin, kadına şiddet ve tecavüz sorunlarına dikkat çekiyor.

Dört romanlık gerçek hayat hikayeleri serisinin ilki olan roman, 14 yaşında üvey anne baskısıyla sevmediği bir adamla evlenen ve evlilik sonrası hayatı kabusa dönen Yade’nin acılarla dolu yaşamını konu alıyor.

Yasak aşk sonucu doğan kızından aşiret baskısıyla ayrı kalan Yade’nin, kızı Hande’ye gerçekleri anlatmak için yazdığı defterden şekil bulan roman; ölümü, ayrılığı, töreyi, yasak aşkı ve çocuk gelin sorununu derinlemesine inceliyor. Hayatı boyunca kızına gerçekleri anlatmak için mücadele eden Yade, ölümü sonrası bıraktığı defter ile Hande’ye son sözlerini söylüyor.

“ÜLKEMİZDE KADIN OLMAK ÇOK ZOR”

Okuyan herkesin Yade’de kendi yaşadığı sorunlardan bir kesit bulacağını belirten Burcu Ertürk, “Yade, yolda gördüğümüz, haberlerini gazetelerde okuduğumuz kadınlarımızın, çocuk gelinlerimizin gerçek hayat hikayesi. Türkiye’nin çocuk gelin, töre, yasak aşk ve aşiret gibi birçok sorununu gerçek kişilerin gerçek hikayeleriyle işlemeye çalıştım. Ülkemizde kadın olmak gerçekten zor. Eğitimimiz, doğum yerimiz ya da yaşantımız değişse de aslında hepimiz birer Yade’yiz. Ben de kendi hayatımda yaşadıklarımdan duyduğum öfkemi, mutsuzluğumu ve yalnızlığımı paylaşmak için yazmaya başladım. Yade gibi gerçek bir hayat hikayesini kitaplaştırabildiğim için çok mutluyum. Basılı ilk romanım olan Yade, hikayesiyle ölmenin ve vazgeçmenin kolay olduğunu asıl zor olanın yaşamak olduğunu anlatıyor. 26 bölümden oluşan romanın her satırında ayrı bir acının, ayrı bir travmanın izleri tüm gerçekliğiyle yüzünüze çarpıyor” dedi.