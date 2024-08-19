Çocuk evlerinde kalan çocuklar için sünnet şöleni

REKLAM advertisement1

Kastamonu Aile Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinesinde, Kimsesiz Çocuklara Yardım, Yaşatma ve Geliştirme Derneği tarafından Çocuk Evleri Sitesi ve Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi'ndeki çocuklar için sünnet şöleni organize edildi.

AA'nın haberine göre, Aile Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü önünde bir araya gelen çocuklar ardından Şeyh Şabanı Veli Külliyesi'ne giderek dua etti.

REKLAM

Daha sonra süslenen bir minibüs ile Daday ilçesine kadar konvoy düzenlendi.

İlçedeki bir at çiftliğinde düzenlenen programda ise çocuklar müzik eşliğinde dans edip ata bindi.

Programa, Kastamonu Vali Yardımcısı Aydın Ergün ve Daday Kaymakamı Yasin Cevizci, Kastamonu Aile Sosyal Hizmetler İl Müdürü Harun Köksalan, Kimsesiz Çocuklara Yardım, Yaşatma ve Geliştirme Derneği Başkanı Mihriban Tüfekçi ve kurum müdürleri katıldı. *Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir.