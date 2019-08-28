Çoğumuz, şeker, tansiyon, kolesterol, sigara, obezite, yoğun stres gibi nedenlerin kalp hastalığına yol açtığını biliriz. Haberttürk’ten Ceyda Erenoğlu’nun haberine göre, genetik faktörlerin yanı sıra; boğaz enfeksiyonları, vücutta ürik asit düzeyi yüksekliği, doktor kontrolü dışında alınan bazı ilaçlar ve dengesiz beslenme gibi fazla bilinmeyen bazı başka faktörler de kalp hastalıklarına zemin oluşturabiliyor. İAÜ VM Medical Park Florya Hastanesi’nden Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Hakan Uçar, kalp hastalığının bilinmeyen nedenlerine dair önemli bilgiler veriyor.

ÇOCUKLUKTA GEÇİRİLEN ATEŞLİ BOĞAZ ENFEKSİYONLARINA DİKKAT!

Belli bir dönemin ardından oluşan enfeksiyonlar, kalp kapaklarının tutunmasıyla meydana gelen bir hastalık durumudur. Buna,“romatizmal kalp kapak hastalığı” adı verilir. Bu hastalık kendini çoğunlukla kapak tutulumundan 20-30 yıl sonra gösterdiği için pek dikkate alınmaz. Örneğin; 5 -10 yaşları arasında geçirilen bir boğaz enfeksiyonu, 20 yıl sonra ciddi sorunlarla ortaya çıkabilir. Bunlar; kapakta daralma, kaçak, akciğerde su döllenmesi gibi sorunların ardından ölüme kadar giden bir tablo oluşturabilir. Bu hastalık grubunun çok az görülmesine rağmen dikkate alınması gereklidir. Gelecekte kalp hastalığına yol açmaması için özellikle 5 -15 yaş arasındaki çocuk ve gençlerde meydana gelen boğaz enfeksiyonlarına dikkat etmek gerekir. Çocuklar ateşli boğaz enfeksiyonu geçiriyorsa mutlaka bir doktora başvurulması ve evde uygulanan tedavi ile yetinilmemesi önerilir. Doktor tarafından uygulanacak tedavi ile ileride oluşacak kalp problemlerinin önüne geçilebilir.

ÜRİK ASİT DÜZEYİ YÜKSEKLIĞI KALBİ ETKİLEYEBİLİR

Toplumda “gut” hastalığı ile de bağdaştırılan ürik asit hastalığı, fazla kırmızı et ve az su tüketimiyle ilişkilidir. Yapılan çalışmalara göre ürik asit düzeyi yüksek olan hastalarda uzun vadede kalp hastalığı ortaya çıkabilir. Gut hastalığına genetik yatkınlığı olan kişilerde, ileride kalp hastalığı oluşmaması adına bol su tüketmek, kırmızı et tüketimini azaltmak ve sık egzersiz yapmak gerekir.

KİLO VERMEK İÇİN KULLANILAN İLAÇLARA DİKKAT!

Kilo vermek için doktor kontrolü dışında kullanılan ilaçlar ve alternatif tıp yöntemleri de ileride kalp sağlığı açısından risk oluşturabilir. Bu ilaçlar, tansiyon sorunları ile ölümcül olabilecek derecede artan ritim problemlerine yol açabilir. Bu nedenle obezite problemi olan kişilerin ilaç kullanması gerekiyorsa bunu mutlaka hekim kontrolünde yapmaları gerekir. Bu tür ilaçların ileride istenmeyen kalp problemlerine yol açabileceği unutulmamalıdır.

ALTERNATİF TIBBA DİKKAT!

Kalp hastası kişilerin tedavi amacıyla alternatif tıp olarak tanımlanan yöntemlere başvurmaları halinde mutlaka modern tıp ile koordineli gitmeleri gerektiğini unutmamak gerekir. Alternatif tıp uygulanacak kişinin bunu bir hekim kontrolünde gerçekleştirmesi önerilir. Bu şekilde hem olumsuzlukların hem de ileride oluşabilecek kalp ritim problemleri ve ani kalp krizleri gibi sıkıntıların önüne geçilmiş olur.