Çocukluk çağında hastalığa yakalanma nedenleri arasında alerjiler, kronik rahatsızlıklar ve immün sisteminin yetersiz çalışması önemli bir yer tutuyor. Coronavirüs salgını ve enfeksiyonlarla mücadelede etmek için de bağışıklık sistemini kuvvetlendirmek gerekiyor. Çocuklarda vücut direncinin artırılması için önemli önerileri aşağıda bulabilirsiniz.
İçtiğiniz sigara çocuğunuzu hasta ediyor
Yaşamın ilk 5 yılında, normal bir immün sisteme sahip olan çocuklar, özellikle sonbahar ve kış mevsiminde yılda 6-8 kez solunum yolu enfeksiyonu geçirebilir. Sigara dumanına maruz kalmak, üst - alt solunum yolları ve orta kulak enfeksiyonları sıklığında ciddi artışa neden olmaktadır. Özellikle kreşe ve okula giden çocuklarda yılda 6-8 kez üst solunum yolu enfeksiyonu ya da 1-2 kez basit gastroenterit görülebilmektedir. Bu durum çoğu zaman ebeveynlerin endişe ile doktora başvurmalarına yol açmaktadır. Ancak kreşte bulunmak ve sigara dumanına maruz kalmak, yaygın risk faktörlerindendir ve solunum yolu enfeksiyonlarının sayısını yılda 10-12 atağa kadar artırabilir.
Çocuğunuzun bağışıklık sistemini kuvvetlendirmek için
Hangi besin grupları güçlü bağışıklık sistemi için gerekli?
1. Sebzelerden; brokoli, lahana, kereviz, pazı, turp, ıspanak, soğan, sarımsak…
2. İçerdiği Omega 3 yağları ile balık…
3. Meyvelerden; portakal, mandalina, limon, elma ve içerdiği C vitamini sayesinde kivi…
4. Yoğurt ve kefir gibi içerdikleri probiyotikler ve prebiyotikler ile mayalı besinler…
5. Karides, mantar, dana - kuzu ciğeri, somon ve selenyum içeriği ile ton balığı…
6. A vitamini içeriğiyle; greyfurt, havuç, kuru kayısı, Trabzon hurması, kırmızılahana, pancar, kırmızıturp, yaban mersini ve böğürtlen…
7. E vitamini içeriğiyle; kuruyemişler, zeytin, zeytinyağı ve bazı yeşil sebzeler…
8. Çinko içeriğiyle; kırmızı et, yumurta, süt ve bakliyatlar…
9. Kara mürver, kuşburnu, ıhlamur ve ekinezya, doğrudan antiviral aktivite gerçekleştirirken, bakterilerin yayılmasını önler ve soğuk algınlığını engeller.
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