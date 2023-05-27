Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem 3. Sayfa Kayseri'de çocuğunu kurtarmak isteyen anne kucağındaki çocukla birlikte 13. kattan düştü: 3 ölü

Çocuğunu kurtarmak isteyen anne kucağındaki çocukla birlikte 13. kattan düştü: 3 ölü

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde balkondan düşen çocuğunu kurtarmaya çalışan anne de kucağındaki çocuğu ile birlikte aşağı düştü. Olayda anne ve 2 çocuğu hayatını kaybetti.

Giriş: 27.05.2023 - 15:01 | Güncelleme: ABONE OL
Kayseri'de çocuğunu kurtarmak isteyen anne kucağındaki çocukla birlikte 13. kattan düştü: 3 ölü
İHA

Kayseri'nin Melikgazi İlçesi'nde balkondan düşmek üzere çocuğunu kurtarmak isteyen anne, kucağındaki çocukla birlikte 13. kattan aşağı düştü. Olayda anne ve 2 çocuğu hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Esentepe Mahallesi Girne Şehitler Caddesi üzerinde bulunan 14 katlı binanın 13. katında meydana gelen olayda, iddiaya göre balkondan düşme tehlikesi olan çocuğunu kurtarmak isteyen anne, kucağındaki çocukla birlikte aşağı düştü. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde anne ve 2 çocuğunun hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri ise çevrede güvenlik önlemi alarak inceleme yaptı. Olayı duyan yakınları ise adrese gelerek sinir krizi geçirdi. Ekiplerin olay yerindeki incelemeleri sürüyor.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Küçük çocuğa korkunç saldırıda tutuklama!
Küçük çocuğa korkunç saldırıda tutuklama!
Artık saatler kaldı!
Artık saatler kaldı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye Yüzyılı'nı başlatalım
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye Yüzyılı'nı başlatalım
Otomobil fabrikasında yangın! Çok sayıda itfaiye sevk edildi
Otomobil fabrikasında yangın! Çok sayıda itfaiye sevk edildi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.