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Covid-19 salgınında evlerde kalmanın zorunlu olduğu dönemde akıllı cihazlar yoğun şekilde kullanılırken normalleşme döneminde de zamanlarının çoğunu evlerinde geçirecek olanlar ve özellikle çocuklar bu cihazları yoğun şekilde kullanmaya devam ediyor.

Evde daha fazla zaman geçirilen bu dönemde çocukların gelişimi için akıllı cihazlardan faydalanılabileceğini ifade eden Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Ayşe Rodopman Arman, bunun için çocukların uygun dijital içerikleri uygun sürelerde kullanmasının önemine dikkat çekti.

EBEVEYNLERE 10 UYARI

Samsung’un “İnterneti Tadında Kullan” sosyal sorumluluk hareketi kapsamında çocukların artan internet kullanımı ile ilgili açıklama yapan Prof. Dr. Ayşe Rodopman Arman, “dijital nesil” olarak kabul edilen günümüz çocuklarının akıllı cihazlarda her geçen gün daha fazla vakit geçirmesiyle ilgili anne ve babalara şu kritik tavsiye ve uyarılarda bulundu:

1- Dünyadaki her üç internet kullanıcısından biri çocuklar. Dolayısı ile çocuklara yönelik çevrim içi içeriklerde de büyük bir artış söz konusu. Buna karşın çocukları dijital dünyanın tehlikelerinden koruma ve güvenli çevrim içi içeriğe erişimlerini sağlamak için çok az şey yapılıyor. Bu nedenle anne ve babalar çocukların ekranda geçirdikleri süreyi günde belirli saatler ile sınırlandırmalı.

2- Çocuklar 1.5 - 2 yaşından önce akıllı cihaz kullanmamalı, ancak akrabalarla yapılan video sohbetlerine izin verilebilir.

3- Okul öncesi çocuklar için kaliteli içerikler ve programlara günde 1 saat ile sınırlı olmak şartı ile izin verilebilir.

4- 6 yaşından küçük çocukların çevrim içi bilgisayar oyunları oynamalarına izin verilmemeli.

5- 12 yaşından küçük olanlar da internet ortamına girmemeli ve sosyal medya hesabı açmamalıdır.

6- Okul çağı ve ergenlerde ise ekranda kalma süreleri olağan aktivitelerinin önüne geçmeyecek şekilde günde 1.5 - 2 saati aşmamalı. Bu çocukların, günde en az bir saat fiziksel aktivite yapmaları ve 8 - 10 saatlik uyku düzenine sahip olmaları gerekmektedir. Ayrıca ailece yemek yeme düzeni sağlanmalı ve ekrandan bağımsız oyun ya da aktivite saatleri belirlenmeli.

7- Her yaşta çocuk için ise ailece ortak dijital alan oluşturulmalı ve birlikte ekran içeriklerinden faydalanarak eğlenceli ve öğretici vakit geçirilmeli. Bu sayede aileler, çocuklarının yaptıkları, gördükleri ve söyledikleri hakkında bilgi sahibi olabilir.

8- Çocuklar bireysel akıllı telefona lise çağında sahip olmalı.

9- Arayüz şeklindeki telefon uygulamaları aktif hale getirilmeden akıllı cihazlar çocuklara verilmemeli.

10- Çocuklara ‘Oynayamazsın’ ya da ‘Sadece 10 dakika oynayabilirsin’ dediğinizde, tam tersine yasaklar çekici hale gelebilir.