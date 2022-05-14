Çocuğa çarptı iddiasıyla darpedildi

Olay, bugün akşam saatlerinde Büyükçekmece sahilde meydana geldi. İddialara göre, motosiklet sürücüsü kadın, sahilde seyir halindeyken az kalsın bir çocuğa çarpıyordu.

Bunun üzerine çocuğun yanındaki kişi, kadına tepki gösterdi. İkili arasında çıkan tartışma sonucu sinirlenen çocuğun babası, iddiaya göre kadını darbetti.



Kadının üzerine yürüyen ve iteleyen bu kişi, çevredekilerin araya girmesiyle uzaklaştırıldı. Yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı