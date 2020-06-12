Nevşehir'in Özyayla köyü çevresindeki arazilerde koyunlarını otlatan Yasin Bozdemir, kayalık alanda, gövdesinden kırılmış hayvan başını andıran küçük taş parçası buldu.

AA'nın haberine göre çevreyi araştırdığında farklı figürlerde taş parçalarına da rastlayan Bozdemir, Hitit dönemine ait olduğu değerlendirilen 30 parçayı Nevşehir Müze Müdürlüğü'ne getirdi.

Yetkililerce tutanak tanzim edilerek teslim alınan objelerin hangi döneme ait olduğu teknik incelemenin ardından netlik kazanacak.