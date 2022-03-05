CNN, Rusya'daki yayınını durduruyor

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Rusya'nın Ukrayna'yı işgal girişimi sonrası dünyanın birçok ülkesi ve kurumu Rusya'ya yaptırım açıklarken, medya kuruluşları da Rusya'daki faaliyetlerine ara veriyor. Rusya da bazı haber platformlarına yasak getiriyor.

CNN'den yapılan açıklamada, "Biz durumu ve bundan sonraki adımlarımızı değerlendirmeye devam ederken CNN Rusya'da yayınını durduracak" ifadesi kullanıldı.

Rusya'da, BBC dahil bazı haber sitelerine erişim engeli getirildi. Rusya, karara gerekçe olarak "sahte haber yaymayı suç sayan" bir kanunu gösterdi. BBC, Rusya'daki gazetecilerinin faaliyetlerini geçici olarak askıya alacağını açıkladı.

Rus devletine bağlı haber ajansı RIA'ya göre BBC Rusça Servisi'nin yanı sıra Deutsche Welle, Meduza ve Radio Liberty'ye erişim de kısıtlandı. Rusya'da BBC'nin İngilizce haber sitesine de erişilemiyor.

Netflix de Rusya'daki projelerini dondurdu.