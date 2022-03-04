Putin'den iki flaş kararname!

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya Silahlı Kuvvetleri hakkında kasıtlı olarak "sahte" bilgi yayan kişilere 15 yıla kadar hapis cezası uygulayacak bir kararnameyi resmen imzaladı.

Kararname, Rusya parlamentosunun üst meclisi tarafından hazırlandı.

Putin'in Rusya'ya yaptırım çağrısı yapanların cezai sorumlu tutulacağı bir yasayı da imzaladığı belirtildi.

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